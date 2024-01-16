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Жителей Бурятии призвали не окунаться в купели с головой

Жителей Бурятии призвали не окунаться в купели с головой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели раскрыли правила безопасного погружения в иордань

В ближайшую пятницу, 19 января, христиане отметят Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби.

Даже для абсолютно здорового, но неподготовленного человека такие «омовения» чреваты простудой и переохлаждением, а иногда – и потерей сознания. Что уж говорить о хронических больных и людях с ослабленным иммунитетом – к тому же в крещенскую ночь в Бурятии будет довольно морозно.

Если никаких проблем со здоровьем нет, нелишним будет запомнить правила безопасного погружения в купель. О них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Первое – не нырять в прорубь и не окунаться в неё с головой. Второе – заходить в воду для омовения только в специально оборудованных местах с палатками для обогрева.
 
Перед этим нужно разгореться, сделав разминку или пробежку. Подходите к иордани в удобной и нескользкой обуви, которую можно легко снять. Подойдут и шерстяные носки.

 Нельзя находиться в воде более минуты, чтобы не получить переохлаждение, а выходя из неё, держитесь непосредственно за поручни. После разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

- Если с вами ребёнок, следите за ним во время погружения в прорубь. После купания не подходите близко к печам, отапливающим палатки для обогрева – кожа в ледяной воде теряет чувствительность, потому можно получить ожог, не заметив этого, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.


Крещение православие купель безопасность

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