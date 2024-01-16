Жителей Бурятии призвали не окунаться в купели с головой



В ближайшую пятницу, 19 января, христиане В ближайшую пятницу, 19 января, христиане отметят Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби.



Даже для абсолютно здорового, но неподготовленного человека такие «омовения» чреваты простудой и переохлаждением, а иногда – и потерей сознания. Что уж говорить о хронических больных и людях с ослабленным иммунитетом – к тому же в крещенскую ночь в Бурятии Даже для абсолютно здорового, но неподготовленного человека такие «омовения» чреваты простудой и переохлаждением, а иногда – и потерей сознания. Что уж говорить о хронических больных и людях с ослабленным иммунитетом – к тому же в крещенскую ночь в Бурятии будет довольно морозно.



Если никаких проблем со здоровьем нет, нелишним будет запомнить правила безопасного погружения в купель. О них рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Первое – не нырять в прорубь и не окунаться в неё с головой. Второе – заходить в воду для омовения только в специально оборудованных местах с палатками для обогрева.



Перед этим нужно разгореться, сделав разминку или пробежку. Подходите к иордани в удобной и нескользкой обуви, которую можно легко снять. Подойдут и шерстяные носки.



Нельзя находиться в воде более минуты, чтобы не получить переохлаждение, а выходя из неё, держитесь непосредственно за поручни. После разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.



- Если с вами ребёнок, следите за ним во время погружения в прорубь. После купания не подходите близко к печам, отапливающим палатки для обогрева – кожа в ледяной воде теряет чувствительность, потому можно получить ожог, не заметив этого, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.









