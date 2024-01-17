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В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности

В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глав муниципальных образований обязали обеспечить контроль за местами купания людей

С 18 по 20 января на водных объектах Иркутской области в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций вводится режим функционирования повышенной готовности. Связано это с проведением религиозного праздника Крещение. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

Согласно указу, главы муниципальных образований региона должны обеспечить контроль за местами купания людей в иорданях, а также оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей. Кроме того, в местах, разрешённых для купания в Крещение, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств.

Региональному министерству здравоохранения поручено предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах массового купания. Тоже самое рекомендовано территориальному управлению Роспотребнадзора.

На усиленный режим работы на период проведения праздника с 18 января переходит и главное управление МЧС России по Иркутской области. Сотрудники МЧС напоминают о категорическом запрете выезда автотранспорта на лёд в местах, предназначенных для крещенских купаний.

Кроме того, главам муниципальных образований области рекомендовано принять дополнительные меры обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплообеспечения и энергообеспечения на весь период действия режима повышенной готовности.

- Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель губернатора Роман Колесов, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область Крещение

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