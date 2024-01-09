В МЧС рассказали, как на Байкале идёт становление льда

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Местами наблюдаются забереги



По состоянию на 8 января, на озере Байкал в посёлке Листвянка наблюдаются забереги протяжённостью 200 метров от берега. Толщина льда – до 20 сантиметров, далее – 2-3 сантиметра, местами промоины. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.



На Байкале в районе посёлка Большое Голоустное толщина льда – до 20 сантиметров.



В проливе Малое море озера Байкал – 15 сантиметров. В Мухорском заливе толщина льда – 78 сантиметров, в Куркутском заливе – 68 сантиметров. В проливе Ольхонские ворота - открытая вода. В бухтах - до 40 сантиметров.



Справка:



Забереги — полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водотоков и водоёмов, при незамерзающей остальной части водного пространства.

