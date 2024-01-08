08 января

07 января

Популярное

В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V

В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина дважды попался пьяным за рулём

По решению Тункинского районного суда житель Иркутска лишился своего автомобиля Honda CR-V. Мужчина признан виновным в повторной пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре Бурятии.

В сентябре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Однако в августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя. В Тункинском районе пьяного водителя остановили полицейские.

На этот раз Тункинский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил прав на 2 года. Автомобиль Honda CR-V, на котором совершено преступление, конфисковали и обратили в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V
В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V
Общество, 08.01.2024
Мужчина дважды попался пьяным за рулём
В Улан-Удэ почти два часа не работала котельная
В Улан-Удэ почти два часа не работала котельная
Общество, 08.01.2024
Временно тепла и горячей воды лишились 16 домов
В Улан-Удэ возродят автобусный маршрут №25
В Улан-Удэ возродят автобусный маршрут №25
Общество, 08.01.2024
На него запустят первые муниципальные автобусы малого класса
В Улан-Удэ днём 11 градусов мороза
В Улан-Удэ днём 11 градусов мороза
Общество, 08.01.2024
Снега в столице республики не ожидается 
Дикие животные облюбовали Закаменский район Бурятии
Дикие животные облюбовали Закаменский район Бурятии
Общество, 07.01.2024
Животные стали чаще попадаться на глаза людям
В Бурятии школьники сыграли в шашки и шагай наадан
В Бурятии школьники сыграли в шашки и шагай наадан
Общество, 07.01.2024
В соревнованиях победил ученик Иволгинской школы №3
В улан-удэнском СИЗО№1 прошёл турнир по шахматам
В улан-удэнском СИЗО№1 прошёл турнир по шахматам
Общество, 07.01.2024
Молодые люди приняли активное участие в шахматном матче
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2
Общество, 07.01.2024
Это связано с увеличением времени на рейс
Как изменился город Улан-Удэ за 20 лет
Как изменился город Улан-Удэ за 20 лет
Общество, 07.01.2024
Строительство развязки на Центральном рынке, возведение Триумфальной арки, пони на площади Революции многое другое…
Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Глава Бурятии с супругой посетили богослужение в рождественскую ночь
Общество, 07.01.2024
Митрополит Иосиф провёл богослужение в Свято-Одигитриевском соборе
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 07.01.2024
Местами небольшой снег
В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова
В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова
Общество, 06.01.2024
Взрывотехники проводят профилактические осмотры религиозных объектов
Потерянные в «рукогрейках» варежки хранятся в домике в центре Улан-Удэ
Потерянные в «рукогрейках» варежки хранятся в домике в центре Улан-Удэ
Общество, 06.01.2024
Горожане с удовольствием пользуются зимним гаджетом 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^