В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V

Мужчина дважды попался пьяным за рулём



По решению Тункинского районного суда житель Иркутска лишился своего автомобиля Honda CR-V. Мужчина признан виновным в повторной пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре Бурятии.



В сентябре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.



Однако в августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя. В Тункинском районе пьяного водителя остановили полицейские.



На этот раз Тункинский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил прав на 2 года. Автомобиль Honda CR-V, на котором совершено преступление, конфисковали и обратили в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

