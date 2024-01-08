Мужчина дважды попался пьяным за рулём
По решению Тункинского районного суда житель Иркутска лишился своего автомобиля Honda CR-V. Мужчина признан виновным в повторной пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре Бурятии.
В сентябре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.
Однако в августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя. В Тункинском районе пьяного водителя остановили полицейские.
На этот раз Тункинский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил прав на 2 года. Автомобиль Honda CR-V, на котором совершено преступление, конфисковали и обратили в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии у иркутянина конфисковали Honda CR-V
Общество, Фото:
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