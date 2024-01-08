В Улан-Удэ возродят автобусный маршрут №25

С 10 января в Улан-Удэ начнут курсировать первые два муниципальных автобуса малого класса «Газель Сити». Они отправятся по маршруту №25. Сделано это по просьбам жителей Шишковки, сообщил мэр Игорь Шутенков.
Шутенков напомнил, что с перевозчиком, который ранее работал на маршруте №25, контракт расторгнут. «Он не мог выполнить условия контракта и отказался от дальнейшей работы на маршруте. Будем закрывать такие направления силами нашего МУПа», - рассказал мэр.
Автобусы по маршруту №25 будут ходить по укороченной схеме: ул. Водопадная — ул. Лысогорская — ул. Добролюбова — ул. Гагарина — Элеватор — ул. Ербанова — ул. Ленина — ул. Почтамтская — пр. Победы — ул. Фрунзе — ул. Борсоева — ул. Куйбышева — ул. Толстого — ул. Ермаковского — ул. Воровского — ул. Гоголя — АЗС «Роснефть». Отмечается, что такая схема увеличит оборотные рейсы, при этом не будет дублирования действующих маршрутов.
Всего в Улан-Удэ поступило 26 новых «Газелей Сити». Все они выйдут на городские маршруты после прохождения регистрационных и технических процедур.
Как сообщал «Байкал-Dailу», автобусы по маршруту №25 перестали ходить ещё прошлой зимой, что стало неприятным сюрпризом для жителей. По словам горожан, маршрут очень нужен на Шишковке.
- 25-ый ходил по улице Лысогорская на Водопадную до самого конца – очень высоко наверх. Там очень много деревянных домов, где живёт очень много людей. А ещё – очень много улиц наверх в гору. Маршрут всегда был полный, битком набитый. И для населения хорошо, и для водителей. Кому он мешал? Теперь от трамвайных остановок приходится тащиться на гору несколько километров наверх – с тяжёлыми сумками и по тёмным улицам, - возмущались местные жители.
Они также рассказывали, что на этих улицах много собак, и пешком ходить небезопасно. Люди обращались к главе Бурятии Алексею Цыденову и депутатам с просьбой вернуть 25-й маршрут.