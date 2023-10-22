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«Кому он мешал?»: Улан-удэнцы требуют вернуть исчезнувший 25-ый маршрут

«Кому он мешал?»: Улан-удэнцы требуют вернуть исчезнувший 25-ый маршрут
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за его отмены пассажирам приходится брести по тёмным улицам мимо злых собак

25-ые автобусы исчезли с улиц бурятской столицы зимой, причём горожан никто не предупредил о ликвидации этого маршрута. Пассажиры, «потерявшие «микрики», тут же потребовали вернуть их. Бурное обсуждение развернулось тогда в местных соцсетях, однако власти все просьбы проигнорировали.
 
Как выяснилось, компания, осуществлявшая перевозки, не стала продлевать договор «из-за значительного оттока подвижного состава», иными словами – из-за нехватки транспорта. Кроме того, в комитете по транспорту городской администрации заявили, что 25-ый дублирует другие, «более устойчивые» маршруты.

Активнее всех недовольство высказывали жители домов на улице Водопадная. Им предложили пересесть на 57-ые автобусы, работу которых, напротив, решили усилить.

Спустя несколько месяцев после ликвидации 25-ых маршруток жители бурятской столицы вновь подняли наболевший вопрос.
 
- Этот маршрут очень нужен на Шишковке. Он ходил по улице Лысогорская на Водопадную до самого конца – очень высоко наверх. Там очень много деревянных домов, где живёт очень много людей, – заявили они в паблике «Аноним 03» во «Вконтакте». – А ещё – очень много улиц наверх в гору. 25-ый всегда был полный, битком набитый. И для населения хорошо, и для водителей. Кому он мешал? Теперь от трамвайных остановок приходится тащиться на гору несколько километров наверх – с тяжёлыми сумками и по тёмным улицам.

По словам автора поста, там к тому же постоянно бегают собаки, причём есть среди них и агрессивные. В соцсетях пассажиры обратились к главе Бурятии и местным депутатам.
 
- Пустите, пожалуйста, снова 25-ый маршрут, чтобы довозил людей до улиц Водопадная и Лысогорская. А то 57-ой не дождёшься никогда и идёт он на «Стрелку», – добавил анонимный автор.

Многие участники сообщества его поддержали. «Очень удобно было, в том числе – добираться из кварталов на Элеватор», «Очень просим – восстановите, пожалуйста, этот маршрут. Ведь автобусы поступают новые, можно же решить вопрос», – пишут интернет-пользователи.
маршрутки транспорт соцсети

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