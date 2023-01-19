19 января

18 января

Популярное

Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25

Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители не ожидали, что такой удобный маршрут исчезнет

Жители Улан-Удэ массово жалуются на отмену автобусного маршрута №25. По словам местных жителей, маршрут был очень удобен, в частности, для жителей 18 квартала и микрорайона Шишковка, поскольку для проезда туда и обратно не требовались пересадки.

Бурное обсуждение произошло в паблике «Аноним 03».

- Кто знает, почему убрали маршрут №25? Ведь это единственный маршрут, который проходит по Трубачеева. Я имею ввиду напрямую, без пересадок с Шишковки, да и на Водопадную идти пешочком так-то не близко. Раньше 64-й маршрут ходил, убрали, а народу немало здесь проживает, или у нас как обычно, все для удобства людей? Безобразие, конечно, кто вообще решает такие вопросы? - возмутился улан-удэнец.

В комментариях пользователи разделили его негодование:

«Верните 25 маршрут! Очень удобный и нужный маршрут!»,
«Очень был удобный маршрут. Для меня лично»,
«На 25 только на одном, можно было доехать без пересадки с Шишковки до 18 квартала. На трамвае и то не добраться. Да и по Борсоева проходил. Многие на оптовку на нём ездили. Верните маршрут!»
«Его не убрали, он самоликвидировался»,
«Пишите все комментарии! Просим, чтобы обратили внимание на 25 маршрут!»

Некоторые и вовсе не знали, что маршрут перестал выходить на рейсы. Они пишут:

«А я и не знала, так и ждала бы»,
«В смысле убрали? Когда?»,
«Как убрали? Он один проходил через Трубачеева, Буркоопсоюз и главное Хахалова. Там всего два автобуса заезжают»,
«Почему не объявили, что убрали?»

В свою очередь, в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» пояснили причины такого решения. Как выяснилось, прежний перевозчик не стал продлевать договор на работу.

- К сожалению, из-за значительного оттока подвижного состава и невозможность выполнения условий контракта на осуществление перевозок перевозчик маршрута №25 отказался от перезаключения договора. Маршрут № 25, за исключением участка по ул. Водопадная протяжённостью 570 метров, характеризуется высоким уровнем дублирования других более устойчивых маршрутов. В качестве альтернативы маршруту № 25 жители ул. Водопадная могут воспользоваться услугами маршрута № 57. Его работа в настоящий момент усилена, - сообщили в комитете по транспорту.

Жители могут оставлять жалобы по оказанию транспортных услуг. Они принимаются по телефону 45-45-53 ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. По словам специалистов, все обращения фиксируются оператором и отрабатываются с перевозчиками в день поступления.

общественный транспорт автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Для улан-удэнских школьников провели уроки безопасности
Общество, 19.01.2023
Детям напомнили правила пожарной безопасности
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
На севере Бурятии прошёл Байкальский рождественский фестиваль
Общество, 19.01.2023
Ведущие артисты оперного театра выступили перед жителями отдалённого района
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25
Общество, 19.01.2023
Местные жители не ожидали, что такой удобный маршрут исчезнет
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Вдовы погибших на СВО смогут получать господдержку только до нового замужества
Общество, 19.01.2023
Они вправе рассчитывать на помощь от государства, если не вступили в повторный брак
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Жителям Бурятии посоветовали налегать в морозы на жирную рыбу и сезонные фрукты
Общество, 19.01.2023
Специалисты объяснили, как правильно питаться зимой
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Сотрудники педколледжа из Бурятии съездили в командировку на Алтай
Общество, 19.01.2023
Педагогический колледж укрепляет межрегиональные партнёрские связи
В Бурятии похолодает до -49 градусов
В Бурятии похолодает до -49 градусов
Общество, 19.01.2023
Ожидается сильный ветер
В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест
В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест
Общество, 19.01.2023
Там планируют выставить дополнительные экипажи ДПС
Жители Бурятии окунулись в крещенские воды у стен монастыря
Жители Бурятии окунулись в крещенские воды у стен монастыря
Общество, 19.01.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крещенских купаний у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
В Бурятии коням, которым помогали всем миром, пришлось экстренно переехать
В Бурятии коням, которым помогали всем миром, пришлось экстренно переехать
Общество, 19.01.2023
Животные перебрались на республиканский ипподром 
В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек
В Улан-Удэ накопилось четыре тонны опасных батареек
Общество, 19.01.2023
Пока они хранятся в комбинате по благоустройству
За год в Бурятии установили 1300 новых дорожных знаков
За год в Бурятии установили 1300 новых дорожных знаков
Общество, 19.01.2023
Также провели пять тысяч метров уличного освещения
В Бурятии соболь пытался своровать булку хлеба
В Бурятии соболь пытался своровать булку хлеба
Общество, 19.01.2023
Зверёк пришёл в гости к инспекторам и начал искать провизию
Тренер Цирка Бурятии: «Теперь это моя вторая семья»
Тренер Цирка Бурятии: «Теперь это моя вторая семья»
Общество, 19.01.2023
Тренер Государственного цирка Бурятии, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, рассказала о своей любимой профессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^