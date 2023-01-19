Улан-удэнцев возмутила отмена автобусного маршрута №25

Местные жители не ожидали, что такой удобный маршрут исчезнет



Жители Улан-Удэ массово жалуются на отмену автобусного маршрута №25. По словам местных жителей, маршрут был очень удобен, в частности, для жителей 18 квартала и микрорайона Шишковка, поскольку для проезда туда и обратно не требовались пересадки.



Бурное обсуждение произошло в паблике «Аноним 03».



- Кто знает, почему убрали маршрут №25? Ведь это единственный маршрут, который проходит по Трубачеева. Я имею ввиду напрямую, без пересадок с Шишковки, да и на Водопадную идти пешочком так-то не близко. Раньше 64-й маршрут ходил, убрали, а народу немало здесь проживает, или у нас как обычно, все для удобства людей? Безобразие, конечно, кто вообще решает такие вопросы? - возмутился улан-удэнец.



В комментариях пользователи разделили его негодование:



«Верните 25 маршрут! Очень удобный и нужный маршрут!»,

«Очень был удобный маршрут. Для меня лично»,

«На 25 только на одном, можно было доехать без пересадки с Шишковки до 18 квартала. На трамвае и то не добраться. Да и по Борсоева проходил. Многие на оптовку на нём ездили. Верните маршрут!»

«Его не убрали, он самоликвидировался»,

«Пишите все комментарии! Просим, чтобы обратили внимание на 25 маршрут!»



Некоторые и вовсе не знали, что маршрут перестал выходить на рейсы. Они пишут:



«А я и не знала, так и ждала бы»,

«В смысле убрали? Когда?»,

«Как убрали? Он один проходил через Трубачеева, Буркоопсоюз и главное Хахалова. Там всего два автобуса заезжают»,

«Почему не объявили, что убрали?»



В свою очередь, в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ «Байкал-Daily» пояснили причины такого решения. Как выяснилось, прежний перевозчик не стал продлевать договор на работу.



- К сожалению, из-за значительного оттока подвижного состава и невозможность выполнения условий контракта на осуществление перевозок перевозчик маршрута №25 отказался от перезаключения договора. Маршрут № 25, за исключением участка по ул. Водопадная протяжённостью 570 метров, характеризуется высоким уровнем дублирования других более устойчивых маршрутов. В качестве альтернативы маршруту № 25 жители ул. Водопадная могут воспользоваться услугами маршрута № 57. Его работа в настоящий момент усилена, - сообщили в комитете по транспорту.



Жители могут оставлять жалобы по оказанию транспортных услуг. Они принимаются по телефону 45-45-53 ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. По словам специалистов, все обращения фиксируются оператором и отрабатываются с перевозчиками в день поступления.



