Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

31 декабря на большей части республики ожидается снег



В новогоднюю ночь в Улан-Удэ ожидается довольно тёплая погода. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью 1 января в столице Бурятии будет -19, -20 градусов.



В первый день 2024 года потеплеет до -17, -15, к вечеру столбик термометра покажет до 23 градусов мороза.



По данным Бурятского гидрометцентра, в канун Нового года, 31 декабря, также будет тепло. В воскресенье будет облачно, на большей части территории республики небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу до -33, днём -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.

