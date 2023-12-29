29 декабря

28 декабря

Популярное

Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой

Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
31 декабря на большей части республики ожидается снег

В новогоднюю ночь в Улан-Удэ ожидается довольно тёплая погода. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью 1 января в столице Бурятии будет -19, -20 градусов.

В первый день 2024 года потеплеет до -17, -15, к вечеру столбик термометра покажет до 23 градусов мороза.

По данным Бурятского гидрометцентра, в канун Нового года, 31 декабря, также будет тепло. В воскресенье будет облачно, на большей части территории республики небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу до -33, днём -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.
Новый год прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
Общество, 29.12.2023
31 декабря на большей части республики ожидается снег
Прокурор Бурятии нашёл нарушения в улан-удэнской колонии
Прокурор Бурятии нашёл нарушения в улан-удэнской колонии
Общество, 29.12.2023
Начальник УФСИН по Бурятии получил прокурорское представление
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
В Бурятии состоится первенство по русским шашкам
Общество, 29.12.2023
Турнир пройдёт в Улан-Удэ  на следующей неделе
В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке
В Забайкалье казачат будут учить по тематической азбуке
Общество, 29.12.2023
Обучение по пособию будут вести в профильных классах
В Улан-Удэ ночные клубы объявили войну унтам
В Улан-Удэ ночные клубы объявили войну унтам
Общество, 29.12.2023
Посетителей в такой обуви не пускают в увеселительные заведения
Сельских школьников Бурятии обучали в агроклассах
Сельских школьников Бурятии обучали в агроклассах
Общество, 28.12.2023
В республике подошёл к концу второй этап проекта для учащихся 4 районов
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
В Кабанском районе Бурятии ликвидировали свалку
Общество, 28.12.2023
Земельный участок был полностью очищен от отходов
В Бурятии проходит конкурс детского технического творчества
В Бурятии проходит конкурс детского технического творчества
Общество, 28.12.2023
От юных изобретателей ждут полезные для общества идеи
Забайкальские медики за день приняли тройню и 3 двойни
Забайкальские медики за день приняли тройню и 3 двойни
Общество, 28.12.2023
В краевом перинатальном центре за год родились три тройни и 78 двоен
Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Студентка из Бурятии стала призёром конкурса «Золотой Голос России»
Общество, 28.12.2023
Она заняла второе место в номинации «джаз-вокал»
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
В Бурятии открыта Татауровская ледовая переправа
Общество, 28.12.2023
Движение разрешено транспорту до 5 тонн
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
В Забайкалье открылся первый в крае лукодром
Общество, 28.12.2023
Его построили в селе Агинского Бурятского округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^