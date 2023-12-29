31 декабря на большей части республики ожидается снег
В новогоднюю ночь в Улан-Удэ ожидается довольно тёплая погода. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью 1 января в столице Бурятии будет -19, -20 градусов.
В первый день 2024 года потеплеет до -17, -15, к вечеру столбик термометра покажет до 23 градусов мороза.
По данным Бурятского гидрометцентра, в канун Нового года, 31 декабря, также будет тепло. В воскресенье будет облачно, на большей части территории республики небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по северу до -33, днём -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.
Новогодняя ночь в Улан-Удэ будет тёплой
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