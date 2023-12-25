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Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни

Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За 12 месяцев ситуация в республике не изменилась к лучшему

Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг уходящего года. Каждый регион РФ «заработал» определённое число баллов. Это среднее арифметическое всех оценок, которые 85 субъектов РФ получали весь 2023-ий. Их ранжировали по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности ЗОЖ.

Первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в топ-10 – Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Самарская область.

Бурятия оказалась на 74-ом месте из 85-ти, набрав 36,649 балла из ста возможных. По итогам 2022-го она тоже значилась на этой строчке. Соседняя Иркутская область в списке 43-ая (48,432), Забайкалье – 80-ое (29,907).

Хуже всего ситуация – в Кабардино-Балкарии, Хакасии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, уже упомянутом Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии, республике Алтай, Ингушетии, Еврейской автономной области и Тыве. По ДНР, ЛНР и Запорожской области данных пока нет.
рейтинг качество жизни

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