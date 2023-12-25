Бурятия угодила в аутсайдеры года по уровню жизни



Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг уходящего года. Каждый регион РФ «заработал» определённое число баллов. Это среднее арифметическое всех оценок, которые 85 субъектов РФ получали весь 2023-ий. Их ранжировали по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности ЗОЖ.



Первые три строчки заняли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Также в топ-10 – Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Самарская область.



Бурятия оказалась на 74-ом месте из 85-ти, набрав 36,649 балла из ста возможных. По итогам 2022-го она тоже значилась на этой строчке. Соседняя Иркутская область в списке 43-ая (48,432), Забайкалье – 80-ое (29,907).



Хуже всего ситуация – в Кабардино-Балкарии, Хакасии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, уже упомянутом Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии, республике Алтай, Ингушетии, Еврейской автономной области и Тыве. По ДНР, ЛНР и Запорожской области данных пока нет.