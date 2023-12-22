В Улан-Удэ дети устраивают опасные покатушки у проезжей части





В Госавтоинспекции жителей Бурятии призвали контролировать, чем их дети занимаются на улице зимой и убедиться, что спуск с горки не выходит на проезжую часть. А водителей просят быть внимательными и своевременно сообщать о подобных «аттракционах».









В начале февраля 2022-го сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно



В этих документах была ссылка на технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). В нём говорится, что все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы. В декабре 2022-го в Гостехнадзоре РБ рассказывали : в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние катушки относятся к немеханизированным аттракционам. А последние, согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация недопустима.В начале февраля 2022-го сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно прекратили работу горки для детей. Их пришлось закрыть для проверки. В «Дирекции парков» тогда пояснили: причина тому – два правительственных постановления (№ 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»), вступившие в силу ещё в 2021-ом.В этих документах была ссылка на технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). В нём говорится, что все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы.

Недавно представители ГИБДД и комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) провели профилактический рейд в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Они выявляли импровизированные горки, где катаются на санках и ледянках юные горожане. Дети часто приспосабливают для этого различные склоны и съезды, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Автоинспекторы и сотрудники КДН в ходе проверке выяснили, что многие ребятишки развлекаются в опасной близости от проезжей части. Им рассказали о недопустимости таких «забав», а также об особенностях поведения на дороге зимой и важности ношения световозвращающих элементов.В Железнодорожном районе обнаружили несколько небезопасных участков на улицах Чертенкова и Шевченко. Информацию о них уже передали в комитет городского хозяйства.