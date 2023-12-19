Жительница Бурятии осталась без «Тойоты» из-за пристрастия к спиртному

Женщину дважды ловили нетрезвой за рулём



35-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной по уголовной статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В марте 2022 женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.



Но это не остановило сельчанку, и она вновь села пьяной за руль. В августе 2023 года она управляла машиной после употребления спиртного и совершила дорожно-транспортное происшествие.



- При оформлении материалов по ДТП сотрудники ГИБДД у виновной выявили признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтверждено медицинским освидетельствованием,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд приговорил её 180 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.



Принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота Пассо», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.



Приговор не вступил в законную силу.

