Женщину дважды ловили нетрезвой за рулём
35-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной по уголовной статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В марте 2022 женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.
Но это не остановило сельчанку, и она вновь села пьяной за руль. В августе 2023 года она управляла машиной после употребления спиртного и совершила дорожно-транспортное происшествие.
- При оформлении материалов по ДТП сотрудники ГИБДД у виновной выявили признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтверждено медицинским освидетельствованием,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд приговорил её 180 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота Пассо», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии осталась без «Тойоты» из-за пристрастия к спиртному
Общество, Фото:
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