19 декабря

18 декабря

Популярное

Жительница Бурятии осталась без «Тойоты» из-за пристрастия к спиртному

Жительница Бурятии осталась без «Тойоты» из-за пристрастия к спиртному
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину дважды ловили нетрезвой за рулём

35-летняя жительница Баунтовского района Бурятии признана виновной по уголовной статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

В марте 2022 женщину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

Но это не остановило сельчанку, и она вновь села пьяной за руль. В августе 2023 года она управляла машиной после употребления спиртного и совершила дорожно-транспортное происшествие.

- При оформлении материалов по ДТП сотрудники ГИБДД у виновной выявили признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтверждено медицинским освидетельствованием,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд приговорил её 180 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота Пассо», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе
«33 несчастья»: В Бурятии сельчане из последних сил выживают в доме-развалюхе
Общество, 19.12.2023
Людям приходится платить немалые деньги за свет и тепло, которых нет
В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции
В Бурятии врачи спасли пенсионеров, сделав им редкие операции
Общество, 19.12.2023
Пожилые люди с больным сердцем страдали от постоянных головокружений, обмороков и отёков
Бурятию признали одной из самых пьющих в стране
Бурятию признали одной из самых пьющих в стране
Общество, 19.12.2023
Компанию ей составили ещё четыре российских региона

В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
В Бурятии сменился главврач ещё одной больницы
Общество, 19.12.2023
Больницей в Прибайкальском районе будет руководить медик с 25-летним стажем
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
К 2040 году планируют преобразить ещё 7 микрорайонов столицы Бурятии
Общество, 19.12.2023
Кардинальные изменения затронут не только центр Улан-Удэ, но и ещё несколько микрорайонов города
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Жителям Бурятии разъяснили ситуацию с субсидиями на дрова
Общество, 19.12.2023
Заявления на них в республике пока не принимают
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
«Пьют, ругаются»: Жителей райцентра в Бурятии одолели шумные новосёлы
Общество, 19.12.2023
Сельчане утверждают, что лишились из-за них всякого покоя
В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных
В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных
Общество, 19.12.2023
Советские специалисты спасли страну от эпидемии чумы
В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою
В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, 19.12.2023
Он будет посвящён памяти уроженца Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^