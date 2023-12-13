ТГК-14: Улан-удэнские ТЭЦ проходят пик нагрузок

Работает всё оборудование

В столице Бурятии установилась морозная погода, сообщает улан-удэнцам пресс-служба ТГК-14, основного поставщика теплоэнергии в городе. По прогнозам синоптиков, низкие температуры наружного воздуха сохранятся до конца недели. В связи с наступившим похолоданием энергообъекты ТГК-14 перешли на усиленный режим работы.

«Для обеспечения комфорта горожан теплоэнергетики осуществили плановое переключение нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2, работает дополнительное насосное оборудование, - отмечают в компании. - Температура теплоносителя, подаваемого в теплосети с улан-удэнских ТЭЦ и котельных соответствует заданным диспетчерами графикам. Она регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха».

Специалисты проводят дополнительный осмотр оборудования, зданий, сооружений ТЭЦ, котельных и теплосетей.

«Сегодня на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находится все генерирующее оборудование: семь котлоагрегатов и четыре турбогенератора, - сообщает теплогенерирующая компания. - Станция несет заданную системным оператором электрическую нагрузку 148,77 МВт».

На ТЭЦ-2 в работе три котла.