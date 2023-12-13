13 декабря

12 декабря

Популярное

ТГК-14: Улан-удэнские ТЭЦ проходят пик нагрузок

ТГК-14: Улан-удэнские ТЭЦ проходят пик нагрузок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Работает всё оборудование

В столице Бурятии установилась морозная погода, сообщает улан-удэнцам пресс-служба ТГК-14, основного поставщика теплоэнергии в городе. По прогнозам синоптиков, низкие температуры наружного воздуха сохранятся до конца недели. В связи с наступившим похолоданием энергообъекты ТГК-14 перешли на усиленный режим работы.

«Для обеспечения комфорта горожан теплоэнергетики осуществили плановое переключение нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2, работает дополнительное насосное оборудование, - отмечают в компании. - Температура теплоносителя, подаваемого в теплосети с улан-удэнских ТЭЦ и котельных соответствует заданным диспетчерами графикам. Она регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха».

Специалисты проводят дополнительный осмотр оборудования, зданий, сооружений ТЭЦ, котельных и теплосетей.

«Сегодня на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находится все генерирующее оборудование: семь котлоагрегатов и четыре турбогенератора, - сообщает теплогенерирующая компания. - Станция несет заданную системным оператором электрическую нагрузку 148,77 МВт».

На ТЭЦ-2 в работе три котла.

«Байкал-Daily» сообщал, что в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ эта станция будет достроена. На завершение строительства потратят 22,9 млрд рублей до 2030 года. Также реконструируют и построят новые теплосети. 
ЖКХ морозы ТГК-14 теплоснабжение отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
Общество, 13.12.2023
Местные жители заявили, что она работает кое-как
Улан-удэнка, ставшая жертвой собачьей своры, рассказала о своём состоянии
Улан-удэнка, ставшая жертвой собачьей своры, рассказала о своём состоянии
Общество, 13.12.2023
Она перенесла очередную операцию и ничего не видела почти неделю
Коммуналка в столице Бурятии подорожает на 12%
Коммуналка в столице Бурятии подорожает на 12%
Общество, 13.12.2023
 Плата за свет, воду и тепло ощутимо увеличится летом
Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Общество, 13.12.2023
Они сделаны из угля и инкрустированы перламутром, сердоликом и бирюзой
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
Общество, 13.12.2023
Загадочные кадры были сделаны в Тофаларском заказнике
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
Общество, 13.12.2023
Людям приходится ездить к нему в райцентр в жуткие морозы
В Бурятии днём до -37 градусов
В Бурятии днём до -37 градусов
Общество, 13.12.2023
Местами морозная дымка
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Общество, 12.12.2023
Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
Общество, 12.12.2023
В турнире приняли участие 150 юных спортсменов
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
Общество, 12.12.2023
Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
Общество, 12.12.2023
Обладателем гран-при стала Улекчинская СОШ
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, 12.12.2023
Спортсмены завоевали три первых места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^