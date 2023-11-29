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В теплоснабжение Бурятии инвестируют 1,9 млрд рублей

В теплоснабжение Бурятии инвестируют 1,9 млрд рублей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Утверждена программа ТГК-14

Минтранс Бурятии утвердил инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «ТГК-14» на 2024-2028 годы. По объектам Бурятии запланированы расходы на реализацию мероприятий в сумме 1,9 млрд рублей, отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников:

- Именно столько направит компания ТГК14 в ближайшие 4 года на обновление оборудования, обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей. В рамках программы, планируется построить около 3,5 км тепловых сетей и реконструировать порядка 1,6 км. Планируется подключить объекты с общей нагрузкой около 25,9 Гкал/час.

Программой запланирована реконструкция участков тепловой сети на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на котельной «Юго-Западная» в Улан-Удэ. Пройдёт модернизация котлов, реконструкция трубопроводов сетевой воды, модернизация очистных сооружений и реконструкция турбоагрегаторов.

В программу включены и проекты по присоединению потребителей к системе теплоснабжения.

ЖКХ ТЭЦ ТГК-14 отопление

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