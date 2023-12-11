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«Не является точной копией»: В Улан-Удэ продолжают бушевать страсти вокруг пятиметрового наличника

«Не является точной копией»: В Улан-Удэ продолжают бушевать страсти вокруг пятиметрового наличника
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ
В мэрии заявили, что все авторские на дизайн-проект – у комитета по архитектуре

На минувшей неделе центр бурятской столицы украсила новая достопримечательность – пятиметровый наличник. В мэрии надеются, что он станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов – его установили в рамках в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Чиновники всячески нахваливали необычный арт-объект на улице Банзарова. Однако в комментариях под публикацией на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» выяснилось, что этот огромный наличник очень похож на работу известного фотографа из Москвы Ивана Хафизова. Он путешествует по разным уголкам России в поисках уникальных резных оконных украшений.
 
Иван создал и коллекцию макетов улан-удэнских наличников. В арт-объекте на Банзарова он узнал элементы одной из своих моделей – стилизованного наличника дома на улице Кирова, 25. И уточнил, что авторство нигде не указали и даже не пригласили его на открытие. Интернет-пользователи и вовсе назвали это плагиатом.
 
Фотограф в разговоре с «Байкал-Daily» указал на недочёты наличника на Банзарова, отметив, в частности, что вместо толстых брёвен, как должно быть, «сделали какие-то тощие макаронины», а на очелье (верхняя часть наличника – прим.) «напортачили с выступающим вперёд элементом». Раскритиковал он и цветовую гамму.

Создатели же наличника, в свою очередь, сообщили, что никогда и не скрывали, откуда взяли идею. И добавили, что получали разрешение от Ивана ещё летом. А после в мэрии сделали официальное заявление о том, что сооружение не является памятником или копией какого-либо реального наличника в Улан-Удэ или других городах России.

- Это фотозона для горожан и гостей столицы выполнена по дизайн-проекту и рабочей документации, разработанной специализированной проектной организацией. При создании арт-объекта не ставилась задача копирования наличника с какого-либо конкретного адреса и тем более – с чьей-либо копии, – рассказали в комитете по архитектуре администрации Улан-Удэ.
 
Там отметили, что авторскими правами на дизайн-проект и на рабочую документацию обладает администрация в лице вышеупомянутого комитета.
арт-объект туристы Мэрия Улан-Удэ

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