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В Улан-Удэ беседки зоны отдыха с площади Советов зимуют на бывшей свалке

В Улан-Удэ беседки зоны отдыха с площади Советов зимуют на бывшей свалке
Общество,  Фото:скриншот с видео

Под открытым небом

Летом 2022 года на площади Советов в Улан-Удэ установили зону отдыха, напоминает местное отделение Народного фронта.

«С её появлением горожане могли отдохнуть в центре города. По проекту установили просторные беседки, навесы с качелями, тенты со скамейками. Также площадь украсили клумбами, фонтанами и топиариями (скульптурами - ред.)».

Сумма контракта составила более 15 млн рублей.

Конструкции стоят в тёплое время года, а осенью их убирают. В этом году их демонтировали, как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября и увезли на хранение. По словам мэрии, на базу городского комбината по благоустройству в закрытое помещение.

ОНФ задался вопросом: «А как выглядит эта самая база?»

«Полюбившиеся горожанам беседки неожиданно оказались буквально в поле, рядом с закрытой городской свалкой на Стеклозаводе, адрес которой никак не совпадает с пунктом хранения городского имущества», - выяснили фронтовики.

И тут у них появились новые вопросы: «Сколько они уже там находятся? С чьей лёгкой руки допущена подобная халатность? И кто за это должен ответить?»

Отделение Народного фронта в Бурятии обратилось в прокуратуру.

халатность мэрия Улан-Удэ ОНФ

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