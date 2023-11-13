Уроженка Бурятии вышла в финал конкурса «Топ стюардесс-2023»

В финале Юлии Ивановой будут противостоять 29 стюардесс
Юлия Иванова, родившаяся в Бурятии и проживающая сейчас в Санкт-Петербурге, стала одной из 30 участниц, прошедших в финал международного конкурса «Топ стюардесс».
Как сообщили в минтрансе Бурятии, финалистки были отобраны как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций. Также важным моментом отбора был тест по английскому языку.
Отборочные туры проходили с апреля по октябрь 2023 года. Всего на участие в конкурсе было подано более 1000 заявок. По итогу кастингов в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Сочи были отобраны 57 полуфиналисток, а затем и 30 финалисток.
Юлия Иванова работает в авиакомпании «Победа». Она родилась в Бурятии, детство провела в Улан-Удэ. В 2017 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Зарубежное регионоведение (регионы Америки)», а магистерскую степень получала в Новосибирском государственном университете экономики и управления. В студенческие годы освоила английский и испанский языки. Кроме изучения языков, увлекается плаванием.
- С 2021 года я работаю в команде «Победы» и искренне люблю свою профессию. Летаю на самолёте Boeing 737-800, на котором чувствую себя уже как дома. Очень счастлива, что прошла в финал конкурса «Топ стюардесс-2023». Спасибо нашим организаторам, что создали такой праздник для нас и разбавили наши рабочие будни. Благодаря конкурсу, круг моих знакомых стал больше, я познакомилась с девушками из других авиакомпаний. Всем участницам конкурса я хочу пожелать удачи на заключительном этапе! – поделилась Юлия.
Финалистки будут бороться за корону 10 декабря на сцене КЦ «Вдохновение» в Москве (0+). Всего на звание лучшей претендует 30 стюардесс, уроженки 22 городов, представляющие более 10 авиакомпаний.
Уроженка Бурятии вышла в финал конкурса «Топ стюардесс-2023»
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