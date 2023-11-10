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Новенькая детская площадка в центре Улан-Удэ разваливается на глазах

Новенькая детская площадка в центре Улан-Удэ разваливается на глазах
Общество,  Фото:ОНФ
Ребятишки рискуют покалечиться там в любой момент

В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на игровую зону, которая появилась возле дома № 40 на улице Профсоюзная в прошлом году, но уже разваливается на глазах. Детскую площадку построили в центре Улан-Удэ по программе «1000 дворов».

По словам общественников, там нет ни одного целого тренажёра. Вероятно, конструкции сломали вандалы. На некоторых из них – к примеру, на горке – расшатались болты, на баскетбольной площадке сломана часть элементов, а канатную лестницу кто-то разбирает на трофеи. Покрытие – и то травмоопасно и требует ремонта.
 
Отдельное «чудо» – велосипедный тренажёр без педалей. Состояние спортивного поля тоже оставляет желать лучшего.


Общественники выразили уверенность, что таких повреждений можно было избежать, если бы за площадкой кто-то ухаживал. Но, судя всему, ей никто не занимается. «Фронтовики» уже направили список недочётов в администрацию Улан-Удэ, чтобы собственников игровой зоны обязали привести её в порядок.
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