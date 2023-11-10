Новенькая детская площадка в центре Улан-Удэ разваливается на глазах



В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на игровую зону, которая появилась возле дома № 40 на улице Профсоюзная в прошлом году, но уже разваливается на глазах. Детскую площадку построили в центре Улан-Удэ по программе «1000 дворов».





По словам общественников, там нет ни одного целого тренажёра. Вероятно, конструкции сломали вандалы. На некоторых из них – к примеру, на горке – расшатались болты, на баскетбольной площадке сломана часть элементов, а канатную лестницу кто-то разбирает на трофеи. Покрытие – и то травмоопасно и требует ремонта.



Отдельное «чудо» – велосипедный тренажёр без педалей. Состояние спортивного поля тоже оставляет желать лучшего.







Общественники выразили уверенность, что таких повреждений можно было избежать, если бы за площадкой кто-то ухаживал. Но, судя всему, ей никто не занимается. «Фронтовики» уже направили список недочётов в администрацию Улан-Удэ, чтобы собственников игровой зоны обязали привести её в порядок.

