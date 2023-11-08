Они заявили, что отходы там не вывозят уже месяц
Жители Баргузина поинтересовались, когда напротив местной детской библиотеки уберут мусор. По их словам, на ремонт учреждения потратили немалые деньги, но контейнер с отходами всё портит и уже стал своего рода визитной карточкой.
- Стоит уже месяц, ветер и собаки всё тащат по улице, – сообщили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
В библиотеке подтвердили, что заявку на вывоз отдыхов оставляли уже дважды, но их так и не убрали. Накануне учреждение вновь обратилось к региональному оператору по обращению с ТКО.
- Обслуживающая организация ответила, что мусор рассыпной и его необходимо упаковать в мешки. К следующему рейду – в пятницу, 10 ноября – подрядчик обязуется подготовить мусор надлежащим образом, – рассказали в библиотеке.
В Бурятии сельчан возмутил мусорный бак у детской библиотеки
Общество, Фото:
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