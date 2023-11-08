В Бурятии сельчан возмутил мусорный бак у детской библиотеки

Они заявили, что отходы там не вывозят уже месяц



Жители Баргузина поинтересовались, когда напротив местной детской библиотеки уберут мусор. По их словам, на ремонт учреждения потратили немалые деньги, но контейнер с отходами всё портит и уже стал своего рода визитной карточкой.



- Стоит уже месяц, ветер и собаки всё тащат по улице, – сообщили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».



В библиотеке подтвердили, что заявку на вывоз отдыхов оставляли уже дважды, но их так и не убрали. Накануне учреждение вновь обратилось к региональному оператору по обращению с ТКО.



- Обслуживающая организация ответила, что мусор рассыпной и его необходимо упаковать в мешки. К следующему рейду – в пятницу, 10 ноября – подрядчик обязуется подготовить мусор надлежащим образом, – рассказали в библиотеке.



