На «Улице Дальнего Востока» представлены работы мастеров и художников Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Для посетителей Восточного экономического форума открыта «Юрта – хранилище традиций»



С 10 по 17 сентября на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке работает выставка «Улица Дальнего Востока» (0+). Участие в ней принимает национальный музей Бурятии. Экспозиция в павильоне демонстрирует традиции республики на стыке высоких технологий и искусства. Проект объединяет наследие бурятских художников и «хранилище традиций» – юрту.



- «Юрта – хранилище традиций» представлена в виде традиционной бурятской юрты, которая отражает культуру, обычаи, традиции и быт. Она представляет собой образ микрокосмоса, в которой конструктивно отражены основные верования и традиции бурятского народа, верность законам гостеприимства, взаимопомощи, бережному отношению к природе. Конструктивный объём юрты составлен из нескольких частей: на западной стороне - «мужская» (конская сбруя, охотничий инвентарь - предметы, имеющие отношение к специфике мужского труда) и в восточной стороне - «женская» (предметы, относящиеся к кухне – сундук, домбо, матрица для боовы, чаерезка и др.). Данные памятники этнографии расскажут о традиционном укладе бурят и дадут возможность окунуться в традиционную среду, – сообщили в музее.



Кроме того, в юрте экспонируются работы современных художников, молодых скульпторов и ювелиров из собрания кафедры «Металловедение и технологии обработки материалов» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (П. Гармаев, Я. Холбоев, В. Севрюков, А. Шулунов, В. Иванов, Т. Эрдынеев, Г. Базаров). Работы мастеров отражают мифологию, историю и этнокультурные традиции народов Бурятии. Также в юрте на экспозиции представлены скульптуры камнерезной мастерской «Аллами». Резные работы сделаны из национального минерала Бурятии – нефрита.



Часть традиционной юрты превратилась в мультимедийный проект, который представляет галерея Ханхалаева. Амбассадором проекта является художник Зорикто Доржиев. Всем привычная часть бурятской юрты превращается в цифровое арт-пространство. Через анимированный иммерсивный контент зрителю открывается совершенно иной взгляд на культуру современной Бурятии.



В павильоне на втором этаже музеем представлены произведения современных художников Бурятии из галереи «Арт-Бэлиг»: Б. Доржиев, А. Цырендоржиева, Ю. Раднаев, Е. Болсобоев, Ж. Раднаев, С. Акинфеев, И. Нимаева, Г. Яковлев, Л. Воронцова, Ч. Шенхоров, В.Архипов. В своих произведениях художники отражают элементы традиционной материальной и духовной культуры Бурятии.



Также, на выставке в презентационной зоне центра восточной медицины экспонируются копии четырёх листов атласа тибетской медицины – памятника буддизма из собрания национального музея РБ. Копии иллюстраций, рассказывающие о методах и способах врачевания разновидностей «жара», видов процедур очищения, лечения недугов старости, а также этапы диагностирования.



Возрастное ограничение: 0+.

