Павильон Бурятии признан лучшим на «Улице Дальнего Востока»









Находясь на ВЭФ, Алексей Цыденов делился видеокадрами из павильона. И в поздние часы там было полно посетителей. Люди рассматривали представленные товары, слушали музыку, отдыхали. «Время – начало одиннадцатого, у нас на павильоне активная жизнь», - рассказывал глава.

