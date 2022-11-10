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Павильон Бурятии признан лучшим на «Улице Дальнего Востока»

Павильон Бурятии признан лучшим на «Улице Дальнего Востока»
Общество, 
Оценки выставляли более 30 экспертов

Бурятия стала победительницей в номинации «Лучший павильон» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая проходила в дни Восточного экономического форума в сентябре.

Награду за «Лучший павильон» вручил главе Бурятии Алексею Цыденову полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета округа, прошедшего во Владивостоке 9 ноября.

В сентябре все регионы ДФО представили свои экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» на полях Восточного экономического форума-2022. Экспертная комиссия определила победителей в трёх номинациях: «Лучший павильон», «Высокие технологии» и «Лучшая культурная программа». Оценки выставляли более 30 экспертов, представляющих федеральные министерства и ведомства, регионы, а также федеральные СМИ. В номинации «Лучший павильон» победила Бурятия, в номинации «Лучшая культурная программа» - Якутия, и в номинации «Высокие технологии» - Приморье и Камчатка.

В этом году экспозиция Бурятии прошла под названием «Байкал-Бурятия. Берег возможностей». Концепция отражала «особую атмосферу Бурятии и энергию Байкала, придающую стремление к прогрессу, динамичному развитию, перспективам роста».

Бурятия представила действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Украшением павильона Бурятии стала яркая, самобытная и разнообразная программа творческих коллективов и исполнителей, традиционная народная игра по разбиванию хребтовой кости, мастер-классы и дегустации, товары местного производства, уникальные ювелирные украшения и одежда местных брендов.



Находясь на ВЭФ, Алексей Цыденов делился видеокадрами из павильона. И в поздние часы там было полно посетителей. Люди рассматривали представленные товары, слушали музыку, отдыхали. «Время – начало одиннадцатого, у нас на павильоне активная жизнь», - рассказывал глава. 
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