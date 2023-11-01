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В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес

В Бурятии на месте свалки появится кедровый лес
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Там посадили более семи тысяч сеянцев

В местности Саяпиха Прибайкальского района Бурятии ликвидировали стихийную свалку бытовых отходов. Она раскинулась на площади около 24 тысяч кв. метров в заброшенном карьере всего в четырёх километрах от озера Байкал.

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, отходы вывозили два года, всего было убрано более 12 тысяч кубметров мусора.

В 2023 году подрядчик провёл рекультивацию нарушенных земель.

- Работа происходила в три этапа. Первый этап – уборка мусора, который был вывезен на специализированный объект посёлка Заиграево. Второй этап – рекультивация - выравнивание ландшафта, завоз плодородной почвы и заполнение карьера торфом. Окончательным этапом стала высадка сеянцев кедра трёхлетнего возраста, - пояснил директор предприятия Михаил Лошкарев.

Всего на площади 2,1 га было высажено 7612 сеянцев сосны кедровой сибирской. Специалисты будут наблюдать и ухаживать за ними три года. 


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