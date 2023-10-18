«Безобразие какое-то»: В Бурятии зреет недовольство из-за сокращения ещё одного пригородного маршрута

Пассажиры требуют вернуть конечную остановку в центр города
В начале месяца жители Тарбагатайского района заметили, что конечную остановку некоторых пригородных автобусов перенесли. Её убрали из центра Улан-Удэ. Если раньше пассажиры из посёлка Николаевский ждали свой транспорт в районе Гостиных рядов, то с 7 октября им пришлось переместиться на Мелькомбинат.
То же самое – с автобусами, следующими из столицы Бурятии в село Куйтун и обратно. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», в чём причина.
Представитель компании-перевозчика тогда пояснила: все пригородные маршруты «убрали на окраины города», чтобы разгрузить улицу Трубачеева. Соответствующий приказ № 168 подписали 4-го числа в Минтрансе РБ.
Стоимость проезда при этом пообещали не повышать. Однако жители Николаевского задались вопросом, почему она вообще не уменьшилась, коли сам маршрут сократили. Чиновников призвали пустить автобус в центр через улицу Терешковой и сделать дополнительные рейсы. «Посёлок растёт, а цивилизация осталась в 90-х», – возмутились люди.
Недовольны изменениями и жители Куйтуна. Их автобус № 440 теперь тоже отправляется в село с Мелькомбината
- Зачем нужно было убирать его на окраину города? Просто безобразие какое-то, – заявили сельчане накануне в группе «Тарбагатай-инфо.24/7». – Во-первых, чтобы добраться до Мелькомбината, к примеру, со стороны Левого берега, нужно проехать приличное расстояние через весь город – и ни с одной пересадкой, заплатив при этом 60 рублей, а из дома придётся выйти чуть ли не за три часа до отправления.
Кроме того, на новой конечной остановке, по словам тарбагатайцев, нет никаких элементарных условий, чтобы ждать автобус.
- Кругом грязь, валяются бычки. Даже сумки некуда поставить – только на землю. Нет скамеек, чтобы присесть. Много же пожилых людей ездят, у которых больные ноги, пассажиры с детьми, – говорится в сообщении. – А как быть зимой? Рядом – ни одного тёплого помещения. У заиграевских микриков есть свой небольшой вокзал и автобусы там стоят уже заранее. А у нас подходит ровно тютелька в тютельку и все бегут сломя голову. Того и глядишь, попадёшь под колёса
Пассажиры даже согласны на повышение платы за проезд, только бы «конечку» вернули обратно. «Очень неудобно. Пусть поднимут плату на маршруте, но чтобы автобус чтобы ходил из центра или хотя бы через «Саяны», – добавили они.
На все эти претензии в Минтрансе РБ заявили, что в Улан-Удэ «строятся новые микрорайоны, появляются комфортабельные автобусы и трамваи, меняется инфраструктура и открываются новые точки притяжения».
- Поэтому необходимо снизить интенсивность автомобильного движения на улицах и оптимизировать маршрутную сеть за счёт выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос, – отметили в ведомстве. – Конечные остановки решили переместить, чтобы как можно больше людей могли передвигаться по городу быстрее, а общественный транспорт не стоял в пробках. Благодаря этим изменениям пригородные маршруты стали быстрее и короче.
В министерстве сообщили: Мелькомбинат – транспортный узел с трамвайной остановкой и железнодорожной станцией «Заудинск». А «в шаговой доступности находятся предприятия общественного питания, бытового обслуживания и оптово-розничной торговли». Сельчанам же посоветовали покупать льготные проездные, чтобы сэкономить на проезде до конечной остановки.
«Безобразие какое-то»: В Бурятии зреет недовольство из-за сокращения ещё одного пригородного маршрута
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