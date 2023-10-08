«Конечку» двух пригородных маршрутов убрали из центра Улан-Удэ

Жители Тарбагатайского района заметили, что конечную остановку некоторых пригородных автобусов перенесли. Её убрали из центра Улан-Удэ. Если раньше пассажиры из посёлка Николаевский ждали транспорт в районе Гостиных рядов, то теперь им придётся переместиться на Мелькомбинат.
То же самое – с автобусами, следующими из столицы Бурятии в село Куйтун и обратно. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», в чём причина.
Представитель компании-перевозчика Лариса Исаева пояснила: все пригородные маршруты «убрали на окраины города», чтобы разгрузить улицу Трубачеева. Соответствующий приказ № 168 подписали 4 октября в Минтрансе РБ.
- При этом стоимость проезда не увеличится, хотя многие уже подняли её, – подчеркнула Лариса Исаева.
Ранее с Мелькомбината на остановку «Бизнес-инкубатор» перенесли «конечку» автобуса № 129, который следует из иволгинского село Сотниково. Новая схема движения начнёт действовать в ближайший понедельник, 9 октября. По такой же «микрики» курсировали с сентября 2022-го, но в августе после открытия сквозного проезда на Трубачеева маршрут снова продлили.
Решение, что теперь 129-ые будут доезжать только до «Восточных ворот», приняла специальная комиссия. Цель – улучшить качество транспортного обслуживания в Сотниково. Местные жители, как и год назад, жалуются, что не могут уехать в пригород и выбраться оттуда. В 2022-ом людям приходилось стоять на остановках по 30-40 минут, а то и час.
- По информации перевозчика, на сбои в расписании влияет в том числе протяжённость маршрута – 29 с половиной километров с конечной на Мелькомбинате, – пояснили в Минтрансе РБ.
Там отметили: на межмуниципальных маршрутах по российскому законодательству не предусмотрен принцип беспересадочного проезда. В основном они организованы так, чтобы доставить пассажира только до населённого пункта, исключая дублирование с городским транспортом. А 129-ый маршрут следует через весь Улан-Удэ и подолгу стоит в пробках на улицах Иволгинская и Трубачеева. Этому положили конец.