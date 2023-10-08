«Конечку» двух пригородных маршрутов убрали из центра Улан-Удэ



Жители Тарбагатайского района заметили, что конечную остановку некоторых пригородных автобусов перенесли. Её убрали из центра Улан-Удэ. Если раньше пассажиры из посёлка Николаевский ждали транспорт в районе Гостиных рядов, то теперь им придётся переместиться на Мелькомбинат.



То же самое – с автобусами, следующими из столицы Бурятии в село Куйтун и обратно. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», в чём причина.



Представитель компании-перевозчика Лариса Исаева пояснила: все пригородные маршруты «убрали на окраины города», чтобы разгрузить улицу Трубачеева. Соответствующий приказ № 168 подписали 4 октября в Минтрансе РБ.



- При этом стоимость проезда не увеличится, хотя многие уже подняли её, – подчеркнула Лариса Исаева.