Юбилей отметят в следующем году, 8 июля
В Иркутске планируют создать аллею имени 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Подготовку к празднованию юбилея обсудили представители администрации города и областного совета ветеранов БАМа.
По информации председателя организации Василия Швайкина, на территории рощи «Звёздочка» планируют высадить 50 хвойных деревьев. Уже достигнуты соглашения с руководством Иркутского государственного университета путей сообщения, получено разрешение дендрологов. Юбилей БАМа отметят 8 июля 2024 года. Именно в этот день в 1974 году было подписано Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве магистрали.
Также в следующем году предусмотрены размещение мемориальной доски в здании железнодорожного вокзала станции «Иркутск-Пассажирский», запуск тематических трамваев и троллейбусов, выставки, концерты, встречи со школьниками и студентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске собираются создать аллею имени 50-летия БАМа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии проведут межрегиональные соревнования
Среди учащихся республики выявят таланты и эрудитов
Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол
Мотогонщики испытают новую трассу
В нацпарке «Чикой» рассказали о материалах, заснятыми фотоловушками
Однако лесовосстановительные мероприятия продолжатся
Итоги конкурса подвели в Хоринске
Благоустраивались Турунтаево, Ильинка, Татаурово, Таловка, Турка и Гурулёво
Юбилей отметят в следующем году, 8 июля
Турнир проводился среди женских команд
Стартовал демонтаж последнего химически опасного производственного объекта на площадке «Усольехимпром»
В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов
Там уже привели в порядок важнейшие объекты инфраструктуры
Его отпразднуют 14 октября
Бывший владельцам достаточно снять машину с учёта