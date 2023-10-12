В Иркутске собираются создать аллею имени 50-летия БАМа

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Юбилей отметят в следующем году, 8 июля



В Иркутске планируют создать аллею имени 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Подготовку к празднованию юбилея обсудили представители администрации города и областного совета ветеранов БАМа.



По информации председателя организации Василия Швайкина, на территории рощи «Звёздочка» планируют высадить 50 хвойных деревьев. Уже достигнуты соглашения с руководством Иркутского государственного университета путей сообщения, получено разрешение дендрологов. Юбилей БАМа отметят 8 июля 2024 года. Именно в этот день в 1974 году было подписано Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве магистрали.



Также в следующем году предусмотрены размещение мемориальной доски в здании железнодорожного вокзала станции «Иркутск-Пассажирский», запуск тематических трамваев и троллейбусов, выставки, концерты, встречи со школьниками и студентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

