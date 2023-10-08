ФК «Бурятия» уступил «Темпу» в финале кубка Сибири по футболу

На последних минутах фантастического матча

Финал кубка Сибири по футболу среди любительских команд прошёл 8 сентября в Красноярске на стадионе «Перья-3». Встречались ФК «Темп» (Барнаул) и ФК «Бурятия» (Улан-Удэ). По словам двух комментаторов матча (Михаил Меламед (Барнаул) и Юрий Дамбаев из Улан-Удэ), единственная центральная трибуна была заполнена зрителями. Фанатские группы поддерживали обе команды. Болельщиков из Алтайского края было, конечно же, больше чисто из-за географического фактора. Но бурятские оказались гораздо громче.

Первый тайм финала начался без обоюдной разведки, на хороших скоростях и игре на встречных курсах. Его начало осталось за «Бурятией», у которой было два хороших момента. Команда практически играла на половине барнаульцев, гораздо больше владела мячом, прессинговала в центре поля, часто используя длинные забросы к штрафной соперников. В середине тайма «Темп» игру выровнял, создав несколько опасных моментов. Но всё равно продолжал обороняться чаще вдесятером. Лазеек к воротам барнаульцев улан-удэнцы при таком способе защиты так и не нашли. Однако на добавленной минуте первого тайма после навеса со штрафного «Бурятия» нанесла три удара подряд во время неразберихи во вратарской «Темпа». Алтайцев спас вратарь и рикошеты.

«Бурятия» немного задержалась в раздевалке во время перерыва. Второй тайм начался в отличном темпе и в обоюдных атаках. Они были опаснее у «Темпа», который преобразился после беседы с тренерским штабом в раздевалке. К 62-ой минуте «Бурятия» потеряла нить игры. Инициатива перешла к соперникам. «Темп» всю середину тайма «летал на крыльях». А на 74 минуте после углового голевой момент был у улан-удэнцев: спас вратарь. На 75 минуте Павел Синаторов, капитан «Бурятии», получил жёлтую карточку: она стала первой в финале, несмотря на обилие единоборств в ходе игры.

На 92 минуте встречи, в добавленное к матчу время, «Темп» забил красивый победный гол. «Бурятия» выполнила ещё несколько стандартов, но протолкнуть мяч в ворота алтайцев не удалось. Развязка фантастически интересного, красивейшего матча в Красноярске получилась «на нервах».

Отметим, «Бурятия» в чемпионате СФО и ДФО третьего дивизиона заняла в 2023 году второе место. «Темп» оказался по итогам сезона на седьмом. Две очные встречи чемпионата закончились в пользу клуба из Улан-Удэ 3:2 в Барнауле и 2:1 дома.

Так что можем считать победу «Темпа» в финале кубка Сибири своеобразным реваншем барнаульцев.