Жители Бурятии объедаются яйцами и хлебом





Те, кто живёт в городах, едят больше, чем сельчане. Причина тому – более высокие доходы. Правда, в деревнях картошку всё-таки любят сильнее. Городские же жители налегают на фрукты, ягоды, овощи, мясо, яйца, хлеб и молочку.



Потребление жиров в Бурятии за 12 месяцев увеличилось на 2,9% – в отличие от белков и углеводов (снижение на 0,9% и 0,6% соответственно). Тут тоже всё зависит от благосостояния семей. У более обеспеченных и еда более калорийная (в 1,7 раза). Белки в рационе составили в среднем 75,7 гр. на человека в сутки, жиры – 104,6, углеводы – 305,6.

В Бурятстате поделились любопытными цифрами. Там рассказали, чем жители республики питались дома в ушедшем 2022 году. На еду они тратили в среднем 41,6% своих доходов, или 6825 рублей (на 16,7% больше, чем в 2021-ом), на непродовольственные товары – 35,9%, а на различные услуги – 21,7%.Наши земляки стал потреблять больше растительного масла и других жиров (на 5,2%). Также в почёте у них – яйца (+5,1%), сахар и кондитерские изделия (4,6%) мясо и мясные продукты (0,8%), хлеб и молоко (на 0,4%). Зато популярность потеряли картофель (-15,4%), фрукты и ягоды (11,5%) и рыба (9,4%).