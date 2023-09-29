В Бурятии медицинский колледж получил новый учебный корпус

























В Улан-Удэ открылся новый учебный корпус Республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил «будущих защитников здоровья всей республики».- У нас появилась ещё одна возможность готовить наших медицинских специалистов, обеспечивать в Бурятии здоровье для всех. Чтобы люди у нас в республике были здоровыми, счастливыми, уверенно шли в будущее, шли вперёд. Мне хочется, чтобы в этих стенах учились самые настоящие душевные, профессиональные, квалифицированные специалисты, которые потом будут лечить наших детей, наших бабушек и дедушек, нас самих, - заявил он.Глава Бурятии отметил, что целевой поток в колледже за последние годы увеличили в несколько раз, до 1300 студентов, в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению кадрами первичного звена.Также ссуз обучает 200 слушателей по программам младшего медицинского персонала, ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку свыше 2 000 средних медицинских работников, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Площадь старого здания колледжа уже не позволяла обеспечить организацию полноценного образовательного процесса. Правительством Бурятии было приобретено здание на улице Ботаническая общей площадью 1 447 кв. м, выделены средства на проведение ремонта, приобретение мебели и оборудования.- Сегодня для нашего колледжа знаковый день. Впервые за последние 60 лет новоселье. В первую очередь, хочу поздравить наших студентов, радуюсь за вас. Вы получили возможность получать знания в хороших условиях. От души поздравляю наших преподавателей, мы мечтали о новом корпусе. Со своей стороны хочу заверить, что руководство и коллектив колледжа будут делать все, чтобы повысить качество подготовки специалистов- медиков, – пообещала директор колледжа Светлана Замбалова.В новом здании организовано обучение 250 студентов в смену. Размещены кабинеты акушерского дела, фармации, экстренной неотложной помощи, хирургии, реабилитации.При этом в 2022 году правительство Бурятии уже выделило средства на разработку проектно-сметной документации на строительство нового корпуса колледжа. Проектируемый учебный корпус площадью 7 819,8 кв. м рассчитан на 300 учащихся и 300 человек персонала.