В Улан-Удэ Русский драмтеатр открыл 95-й театральный сезон

Сезон открылся «Метелью»



В Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ торжественно открыли 95-й, юбилейный, театральный сезон.



С утра подняли флаг и наградили лучших сотрудников. Вечером на торжественном открытии 95-го сезона выступили художественный руководитель Вячеслав Дьяченко и заместитель министра культуры Бурятии Владимир Будацыренов, рассказали в пресс-службе театра.



- У нас сегодня замечательный день, и театр к этой дате готовился. Сегодня на ваш суд мы выносим премьеру – спектакль «Метель» (12+), который поставлен в преддверии 225-летия со дня рождения нашего гения Александра Сергеевича Пушкина, – приветствовал зрителей Вячеслав Дьяченко.



Перед началом спектакля артистам были вручены награды.



Почётную грамоту министерства культуры Бурятии вручили актрисе Ольге Кудряшовой. Почётную грамоту правительства Бурятии – актрисе Татьяне Немчиновой. Медалями за заслуги перед Республикой Бурятия награждены народная артистка России Нина Туманова и заслуженная артистка России Лилия Архипова.



После состоялся показ.



- Мы всё лето ждали открытия нашего любимого театра! Это всегда атмосфера торжества, таинства, соприкосновения с искусством. Мы очень любим наш театр и рады, что сегодня перед спектаклем на белом рояле чудесно играла пианистка, настраивая нас, зрителей, на встречу с бессмертным произведением нашего гениального русского поэта, – поделились сестры Светлана и Наталья.



- Сегодня мне посчастливилось побывать на открытии 95 театрального сезона Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева. На суд зрителей представили премьерный спектакль «Метель». Новая постановка поразила меня до глубины души. Необычное цветовое оформление сцены и костюмов, свет, музыка, проекция, декорации погрузили в атмосферу завораживающего своей красотой своеобразного фильма. Отдельного восхищения достойна игра актёров. Великолепный Леонид Иванов предстал в образе рассказчика Ивана Петровича Белкина. Он проживал каждый момент постановки, сострадал главным героям и, казалось, делился самым сокровенным из собственной жизни. Он жил на сцене, и его монологи пробирали меня до мурашек. Благодарю всех артистов, постановщиков и группу специалистов работающих над спектаклем. За настоящий подарок – спектакль «Метель», – сказала ведущая радиостанции «Маяк» Анна Владимирова.



На сцене в том числе дебютировала новая актриса театра Валерия Шайхудинова, сыгравшая Марью Гавриловну.



В постановке московского режиссёра Гульнары Галавинской заняты артисты Леонид Иванов, Петр Прозоровский, Роман Гаврилов, Виолетта Жукова, Валерия Шайхудинова, Елизавета Симакина, Иван Ланский, Сергей Сигаев, София Сигаева.





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