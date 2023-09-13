В Улан-Удэ почтили память милиционера, застреленного бандитами









Всего в Бурятии при исполнении служебного долга в разные годы погибли шесть сотрудников вневедомственной охраны, трое из них были посмертно награждены орденом Мужества. В Музее вневедомственной охраны выставлена постоянная экспозиция, посвящённая героям, погибшим при исполнении служебного долга.

Всего в Бурятии при исполнении служебного долга в разные годы погибли шесть сотрудников вневедомственной охраны, трое из них были посмертно награждены орденом Мужества. В Музее вневедомственной охраны выставлена постоянная экспозиция, посвящённая героям, погибшим при исполнении служебного долга.

Сегодня личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги Алексея Башлеева. Старший сержант милиции Алексей Башлеев погиб в 2000 году в возрасте 25 лет при исполнении служебного долга. Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания.Алексей Мэлсович Башлеев – уроженец села Тэгда Хоринского района. Он проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года.Погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса в посёлке Челутай Заиграевского района. В ходе нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание.