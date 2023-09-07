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Мультфильм из Бурятии вошёл в шорт-лист фестиваля детской анимации

Мультфильм из Бурятии вошёл в шорт-лист фестиваля детской анимации
Общество,  Фото:скриншот
Финальный этап мероприятия состоится в конце сентября

Мультипликационный фильм «Стою на планете» (6+) из Бурятии вошёл в шорт-лист и конкурсную программу всероссийского фестиваля детской анимации «Анимур. Дети». Мультфильм создан студийцами школы креативных индустрий «Байкал Арт» в наивной стилистике, по стихам бурятского поэта Намжила Нимбуева.

Всего было принято и отсмотрено 267 фильмов от участников со всей России, от Мурманска и Норильска до Сочи и Севастополя, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. В конкурсную программу выбрано 104 мультфильма, среди которых работа из Бурятии.

В создании фильма принимали участие обучающиеся студии анимации и 3D графики: Роман Г., Елизавета П., Варвара Д., Роман П., Артём П., Тамир Е.; обучающиеся студии звукорежиссуры: Екатерина Б., Мария К., Эдуард Ч.

- Художественный замысел построен на восприятии детьми творчества поэта. В его создании принимали участие дети, обучающиеся в студии анимации и 3D-графики. Работа была трудоёмкой и заняла два месяца. К примеру, чтобы произвести секундный кадр, нужно создать 24 картинки. Это довольно-таки кропотливый труд, - отметил педагог 3D графики Владислав Бутуханов.

Очный этап всероссийского фестиваля детской анимации «Анимур. Дети» пройдёт в Хабаровске с 23 по 27 сентября. Участники смогут не только увидеть конкурсные показы фильмов, но и принять участие в обсуждении конкурсных фильмов с жюри, посетить мастер-классы и творческие встречи. Об этом сообщили в пресс-службе колледжа искусств.

Бурятия мультфильм фестиваль дети

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