Финальный этап мероприятия состоится в конце сентября
Мультипликационный фильм «Стою на планете» (6+) из Бурятии вошёл в шорт-лист и конкурсную программу всероссийского фестиваля детской анимации «Анимур. Дети». Мультфильм создан студийцами школы креативных индустрий «Байкал Арт» в наивной стилистике, по стихам бурятского поэта Намжила Нимбуева.
Всего было принято и отсмотрено 267 фильмов от участников со всей России, от Мурманска и Норильска до Сочи и Севастополя, от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. В конкурсную программу выбрано 104 мультфильма, среди которых работа из Бурятии.
В создании фильма принимали участие обучающиеся студии анимации и 3D графики: Роман Г., Елизавета П., Варвара Д., Роман П., Артём П., Тамир Е.; обучающиеся студии звукорежиссуры: Екатерина Б., Мария К., Эдуард Ч.
- Художественный замысел построен на восприятии детьми творчества поэта. В его создании принимали участие дети, обучающиеся в студии анимации и 3D-графики. Работа была трудоёмкой и заняла два месяца. К примеру, чтобы произвести секундный кадр, нужно создать 24 картинки. Это довольно-таки кропотливый труд, - отметил педагог 3D графики Владислав Бутуханов.
Очный этап всероссийского фестиваля детской анимации «Анимур. Дети» пройдёт в Хабаровске с 23 по 27 сентября. Участники смогут не только увидеть конкурсные показы фильмов, но и принять участие в обсуждении конкурсных фильмов с жюри, посетить мастер-классы и творческие встречи. Об этом сообщили в пресс-службе колледжа искусств.
Мультфильм из Бурятии вошёл в шорт-лист фестиваля детской анимации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Средства пойдут на рекультивацию территории Усолья-Сибирского
Награждены жители сёл Сотниково и Ошурково
Событие произошло в Ононском округе
Реорганизация обеспечила централизацию деятельности, не связанную с оказанием госуслуг
В Нижней Иволге завершился ремонт сельского ДК
С юбилеем поздравили долгожительницу из Хандагатая
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок
Лауреатами стали Болот Ширибазаров и Сергей Доржиев
В Мухоршибири появилась «Библиотека равных возможностей»
Он пройдёт в Железнодорожном районе
Сбор средств на лечение в Китае «встал», не добрав 70 тысяч
Люди заявили, что они стреляли «куда попало»
Собирать кедровые орехи можно будет только через неделю
В лесу выкидывают даже мебель
А ещё в мэрии объяснили, откуда в столице Бурятии постоянно берутся лужи