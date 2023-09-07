В экспозиции представлены рисунки детей об окончании Второй мировой войны
Презентация выставки «Война, Победа, Память…» состоялась в Кяхтинском краеведческом музее в Бурятии. Здесь открылась экспозиция работ учащихся Кяхтинской детской школой искусств.
- На рисунках детей, принявших участие в выставке, запечатлены Победный сентябрь, возвращение солдат домой с фронта, мирное небо и солдаты Второй мировой войны, а также многие другие символы этого важного, для всех нас, события. Каждое новое поколение рисует войну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. Дети выражают в своих рисунках своё отношение к этому особенному дню, а взрослые, в свою очередь, не дают молодому поколению забыть о том, какой ценой завоёвывалось мирное небо над головой, какие подвиги совершались ради этого, - сообщает министерство культуры РБ.
Работа выставки «Война, Победа, Память…» продлится до 19 сентября.
Возрастное ограничение: 6+.
В музее Кяхты презентовали выставку «Война, Победа, Память…»
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