Её пришлось эвакуировать из леса на носилках
Этот инцидент произошёл в Иволгинском районе. Вечером 3 сентября, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 37-летняя жительница республики собирала грибы в лесу и сломала ногу.
После этого женщина уже не смогла передвигаться самостоятельно. На место отправились сотрудники БРПСС. Они оказали пострадавшей первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, а после вынесли из леса на носилках.
Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей женщину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт. Её передали бригаде скорой помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии женщина сломала ногу при сборе грибов
Общество, Фото:
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