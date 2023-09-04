В Бурятии женщина сломала ногу при сборе грибов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её пришлось эвакуировать из леса на носилках



Этот инцидент произошёл в Иволгинском районе. Вечером 3 сентября, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) поступило сообщение, что 37-летняя жительница республики собирала грибы в лесу и сломала ногу.



После этого женщина уже не смогла передвигаться самостоятельно. На место отправились сотрудники БРПСС. Они оказали пострадавшей первую помощь, наложили шину на травмированную конечность, а после вынесли из леса на носилках.



Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей женщину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт. Её передали бригаде скорой помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

