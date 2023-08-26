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Иркутская зоогалерея показала, как лебедь Герман из Бурятии чистит перья

Иркутская зоогалерея показала, как лебедь Герман из Бурятии чистит перья
Общество, 
Птица попала в зоопарк три года назад

Сотрудники Иркутской зоогалереи показали, как лебедь из Бурятии чистит пёрышки. Белоснежного красавца назвали Германом. По словам сотрудников зоопарка, пернаты долго и тщательно чистит каждый сантиметр своего шикарного оперения.

Как сообщал «Байкал-Daily», этого редкого малого (тундряного) лебедя подобрали три года назад в Бурятии. Птицу обнаружили местные жители на Братском море, о своей находке они сообщили сотрудникам зоопарка. У пернатого было повреждено крыло, он не ел. Вскоре птицу транспортировали в Иркутск.

- Представители Бурприроднадзора привезли красавца к нам на лечение. Крылья спасти от ампутации тогда удалось, но травмы были серьёзные и полноценно летать, как это положено лебедю, он в природе не смог бы. В итоге комиссия решила оставить птицу у нас, - поведали в Иркутской зоогалерее.



Герман живёт вместе с другими птицами в зоопарке на «Фортуне».
Иркутск животные птицы

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