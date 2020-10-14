В Иркутской зоогалерее выхаживают раненого лебедя

Травмированная птица могла умереть



В Иркутской зоогалерее выхаживают раненого лебедя. Птицу обнаружили местные жители на Братском море, о своей находке они сообщили сотрудникам зоопарка. По их словам, это был лебедь кликун или шипун, но позже специалисты выяснили, что это более редкий лебедь. У пернатого было повреждено крыло, он не ел.



Птицу сотрудники зоогалереи забрали самостоятельно, поскольку нашедшие лебедя люди не могли его доставить быстро, а медлить было нельзя. «Да и транспортировать раненого на такое расстояние как-то самим надёжнее», отметили сотрудники зоопарка.



- Жуткого истощения, как обычно бывает в подобных случаях, к счастью, нет, просто худоба. Травма не такая старая, хотя уже и далеко не свежая. Лебедь оказался не кликуном/шипуном, а более редким малым или тундряным. А это значит, размером почти вдвое мельче своих собратьев, что в наших стеснённых условиях огромный плюс, - написали сотрудники зоогалереи.



Здесь также отметили, что обратятся в Росприроднадзор за разъяснением по поводу того, что зоогалерея больше (по новому закону) не имеет права лечить подобных пациентов.



- Благодарим его спасителей из посёлка Оса за чуткость, отзывчивость, оперативность и грамотные действия. У птицы был реальный шанс погибнуть в ближайшее время, если бы его не отловили, - заключили в зоопарке.

