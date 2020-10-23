Раненый лебедь из Иркутской зоогалереи набирает вес

Посетителей просят принести корм для птицы
Раненый лебедь, которого выхаживают в Иркутской зоогалерее, идёт на поправку. Накануне у него было плановое взвешивание, очередной осмотр врача и небольшая прогулка в связи с повышенным интересом к его персоне журналистов, сообщили сотрудники зоопарка.
- У пациента появился аппетит, начался привес. Так что если вдруг у вас есть лишний кошачий корм (сушка хорошего качества) или пекинская капуста, привозите, и то, и другое ему очень понравилось, - обратились сотрудники зоогалереи к посетителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», лебедя обнаружили местные жители на Братском море
, о своей находке они сообщили сотрудникам зоопарка. У пернатого было повреждено крыло, он не ел. Вскоре птицу транспортировали в Иркутск.
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Посетителей просят принести корм для птицы
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