Новые поправки в федеральный закон вступят с 1 сентября
Водителей такси и маршрутных автобусов в Бурятии обяжут проходить ещё один вид медицинского осмотра. С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и о безопасности дорожного движения.
- Водителей такси и маршрутных автобусов, кроме предрейсовых и послерейсовых медосмотров обяжут проходить ещё один вид медицинского осмотра - медицинский осмотр в течение рабочего дня (смены). Кроме того, законом допускается проведение дистанционных медицинских осмотров работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, - сообщает государственный автодорожный надзор по Бурятии МТУ Ространснадзора по ДФО.
Вместе с тем проведение дистанционных медосмотров запрещено лицам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, перевозки опасных грузов, а также регулярные перевозки пассажиров в междугороднем сообщении по маршрутам, протяжённость которых составляет 300 километров и более.
В Бурятии водителей обяжут проходить ещё один медосмотр в течение дня
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