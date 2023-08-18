В Бурятии сельчан напугали «бешеные» автомобили без номеров

Они заявили, что водители как минимум 16 машин грубо нарушили ПДД





Жители Прибайкальского района Бурятии пожаловались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» на лихачей-нарушителей на дороге. Один из автомобилистов рассказал, что некоторые водители разъезжают без номеров.- За 35 минут встретил 16 таких машин. А сколько их было до и после. И, кстати, они летели как бешеные, обгоняя всех и несмотря на встречку, – подчеркнул прибайкалец.Он добавил, что дороги в районе совсем не чистят от песка, которым их посыпали ещё зимой.В ОГИБДД по Прибайкальском району пояснили: согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков чревато штрафом размером до пяти тысяч рублей. А ещё за это могут лишить водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.- Нарядам ДПС ОГИБДД ОМВД России по Прибайкальскому району будет поставлена задача – уделять таким ТС особое внимание, – подчеркнули в Госавтоинспекции.