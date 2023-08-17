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В Улан-Удэ после ливня начался «конец света»

В Улан-Удэ после ливня начался «конец света»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Электричество исчезло на четырёх десятках улиц и в восьми ДНТ

Днём 16 августа на столицу Бурятии обрушился ливень. В городе затопило дороги. За ночь с них откачали четыре тысячи кубометров воды. Кроме того, во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном – фиксировались отключения электричества. Всего их было семь, рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ).

Без света по разным причинам – из-за попадания птицы на разъединитель, неисправностей на трансформаторных подстанциях и на ЛЭП – оставались жильцы домов более чем на 40 улицах. В списке – Шукшина, Лавровая, Совхозная, Ледовая, Линейная, 30 лет Победы, Речная, Калиновая, Костровая, Перспективная, Возрождения, Единства, Согласия, Содружества, Намжилова, Конечная, Боевая, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Медовая, Полковая, Звенигородская, Северная, Манская, Барнаульская, Трофимова, Лимонова, Трактовая, Ботаническая, Лесная, Тропинина, Моховая, Шаляпина, Степная протока, Окинская, Оронгойская, Селенгинская, Черёмушки, Джидинская, Судоремонтная, Иркутская, Привольная, Житкевича, Лиговская, Тулунжинская, Светлая и переулок Пилорамный.

Под отключение также попали восемь ДНТ – «Оптимист», «Октябрьское», «Единство», «Надежда», «Весна», «Коммунальник», «Дружба» и «20 лет Победы». Глава КГХ Сергей Гашев отметил: это свидетельствует о неудовлетворительной работе энергетиков. Председатель комитета заявил, что они практически не занимаются плановой работой, а сидят «на аварийных ситуациях».

- Требую провести анализ по каждому отключению и разработать меры по снижению аварийных, – подчеркнул Гашев во время заседания ежедневного штаба по жизнеобеспечению.
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