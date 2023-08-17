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Четыре тысячи кубометров дождевой воды откачали за ночь в Улан-Удэ

Четыре тысячи кубометров дождевой воды откачали за ночь в Улан-Удэ
Общество,  Фото:КБУ
На улицах города работают восемь вакуумных машин

В Улан-Удэ восемь вакуумных и одна вакуумно-подметальная машины всю ночь откачивали лужи на улицах Балтахинова, Сенчихина, Ленина, Куйбышева, Кирова, Калинина, Жердева, Ключевской, на перекрёстке улиц Сахьяновой и Лебедева, на проспекте 50-летия Октября, на Читинском переезде, вблизи рынка «Туяа» и других, сообщили в комбинате по благоустройству.



Четыре мотопомпы с шести часов вечера откачивают воду из накопительных ёмкостей в сотых микрорайонах, вблизи рынка «Туяа» и на перекрёстке улиц Сахьяновой и Ключевская. Это необходимо, чтобы при следующем дожде вода из ливневых канализаций уходила в накопительные ёмкости.

Всего откачали четыре тысячи кубометров дождевой воды.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.




дожди

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