Четыре тысячи кубометров дождевой воды откачали за ночь в Улан-Удэ











Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.





В Улан-Удэ восемь вакуумных и одна вакуумно-подметальная машины всю ночь откачивали лужи на улицах Балтахинова, Сенчихина, Ленина, Куйбышева, Кирова, Калинина, Жердева, Ключевской, на перекрёстке улиц Сахьяновой и Лебедева, на проспекте 50-летия Октября, на Читинском переезде, вблизи рынка «Туяа» и других, сообщили в комбинате по благоустройству.Четыре мотопомпы с шести часов вечера откачивают воду из накопительных ёмкостей в сотых микрорайонах, вблизи рынка «Туяа» и на перекрёстке улиц Сахьяновой и Ключевская. Это необходимо, чтобы при следующем дожде вода из ливневых канализаций уходила в накопительные ёмкости.Всего откачали четыре тысячи кубометров дождевой воды.