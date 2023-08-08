В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе

Запланированы секционные семинары и круглые столы



В Улан-Удэ 28 и 29 сентября пройдёт международная научно-практическая конференция по социальной работе. Проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия.



В конференции примут участие представители академического сообщества, преподаватели вузов, специалисты организаций и учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, силовых структур и др.



В рамках конференции запланированы пленарное заседание, секционные семинары и круглые столы. Обсудить предлагается широкий спектр вопросов о социальных работе и помощи, социальных технологиях. В том числе это технологии оказания социальной помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, социальная работа в учреждениях здравоохранения, образования, в силовых структурах и пр.



Для участия в конференции необходимо отправить заявку организаторам до 14 сентября. Более подробная информация – на сайте ВСГУТУ.

