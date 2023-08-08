Запланированы секционные семинары и круглые столы
В Улан-Удэ 28 и 29 сентября пройдёт международная научно-практическая конференция по социальной работе. Проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия.
В конференции примут участие представители академического сообщества, преподаватели вузов, специалисты организаций и учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, силовых структур и др.
В рамках конференции запланированы пленарное заседание, секционные семинары и круглые столы. Обсудить предлагается широкий спектр вопросов о социальных работе и помощи, социальных технологиях. В том числе это технологии оказания социальной помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, социальная работа в учреждениях здравоохранения, образования, в силовых структурах и пр.
Для участия в конференции необходимо отправить заявку организаторам до 14 сентября. Более подробная информация – на сайте ВСГУТУ.
В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рост мальчика составил лишь 28 см
Переправу ежегодно наводят военные
Запланированы секционные семинары и круглые столы
Об этом заявил глава минпросвещения
Он находился на спецоперации с первых дней
При этом стихийную свалку размером с 22 футбольных поля должны убрать к концу года
Прибайкальцы заявили, что за год цены на услуги ассенизаторов поднимали несколько раз
Она работает в Российской гимназии № 59
Там произошёл настоящий потоп
Это помогло ей встать в очередь на жильё
В некоторых районах она уже вышла на пойму
Он приехал на малую родину в отпуск
Вода появилась в четырёх населённых пунктах
Он стал запасным для самолётов, летевших в Иркутск
Он состоится в Чивыркуйском заливе