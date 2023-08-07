В Нижнеангарск и Таксимо запустили дополнительные субсидируемые рейсы
Самолёты из столицы Бурятии в Северо-Байкальский и Муйский районы теперь летают чаще. Так, частоту авиарейсов в Нижнеангарск увеличили до пяти, а в Таксимо – до четырёх раз в неделю. Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Цыденов.
Дополнительные рейсы сделали в четверг. Теперь полёты в Нижнеангарск авиакомпания «Ангара» выполняет по вторникам, четвергам (дважды), пятницам и воскресеньям, в Таксимо – по средам, четвергам, пятницам и субботам.
По такому расписанию авиаперевозки будут осуществляться до 14 сентября. Их субсидируют из республиканского бюджета. В 2023 году на эти цели выделили 69 миллионов рублей.
- Субсидированный тариф доступен только для жителей Бурятии. Стоимость билета в одну сторону до Нижнеангарска составляет около пяти с половиной, а в Таксимо – около шести с половиной тысяч рублей, – рассказали в правительстве РБ.
Самолёты из Улан-Удэ на север Бурятии стали летать чаще
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