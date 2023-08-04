Пригородный район Бурятии следом за Улан-Удэ перешёл на повышенную готовность

В тарбагатайских сёлах размыло дороги и залило дворы
Вечером 3 августа следом за Улан-Удэ
режим повышенной готовности объявили в пригородном Тарбагатайском районе. Его ввели на территории всего муниципального образования из-за дождей и возможного подъёма рек, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В сёлах района от обильных осадков пострадали дороги. Дворы некоторых местных жителей залило.
- За сутки выпала месячная норма осадков. Размыты дороги, подтоплены придомовые территории. В районе ввели режим повышенной готовности. Коммунальные и дорожные службы работают, – отметил глава района Владимир Смолин.
В готовность привели все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС и приступили к мероприятиям по предупреждению подтопления жилых домов и инфраструктурных объектов.
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