06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

Пригородный район Бурятии следом за Улан-Удэ перешёл на повышенную готовность

Пригородный район Бурятии следом за Улан-Удэ перешёл на повышенную готовность
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
В тарбагатайских сёлах размыло дороги и залило дворы

Вечером 3 августа следом за Улан-Удэ режим повышенной готовности объявили в пригородном Тарбагатайском районе. Его ввели на территории всего муниципального образования из-за дождей и возможного подъёма рек, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

В сёлах района от обильных осадков пострадали дороги. Дворы некоторых местных жителей залило.


- За сутки выпала месячная норма осадков. Размыты дороги, подтоплены придомовые территории. В районе ввели режим повышенной готовности. Коммунальные и дорожные службы работают, – отметил глава района Владимир Смолин.

В готовность привели все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС и приступили к мероприятиям по предупреждению подтопления жилых домов и инфраструктурных объектов.
повышенная готовность дожди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
Общество, 06.08.2023
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Общество, 06.08.2023
Родители заявили, что их не подпускают к детям из-за ковида и отбирают у всех мобильники
В Бурятии дождливо и жарко
В Бурятии дождливо и жарко
Общество, 06.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов 
В Улан-Удэ откачивают лужи
В Улан-Удэ откачивают лужи
Общество, 05.08.2023
Работаю пять вакуумных машин
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 05.08.2023
 В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Общество, 05.08.2023
Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Общество, 05.08.2023
На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
Общество, 05.08.2023
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^