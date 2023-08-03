Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности

Дожди льют в столице Бурятии уже второй день. К вечеру 3 августа власти объявили режим повышенной готовности.
К откачке луж на дорогах привлекли ещё десять 10 единиц к задействованным ранее. А республиканское ГО и ЧС передаёт городу семь мотопомп.
В Улан-Удэ развернули оперативный штаб. Все поступающие заявки аккумулирует единая дежурно-диспетчерская служба.
В Улан-Удэ развернули оперативный штаб. Все поступающие заявки аккумулирует единая дежурно-диспетчерская служба.
По словам главы комитета городского хозяйства Сергея Гашева, ситуация в городе сложная.
- Откачали почти четыре тысячи тонн дождевой воды. Сейчас работают 11 вакуумных машин и девять больших помп. Мы направили технику туда, где вода может помешать транспорту и передвижению людей. Дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, поэтому задействовали все грейдеры, – подчеркнул он. – Организована работа по доставке инертных материалов – бута и гравия. КамАЗы работают, техника на линии.
Дождь по прогнозу должен прекратиться в 19:00.
- Это повод усилить работу, чтобы минимизировать последствия для горожан, – добавил Гашев.
- Откачали почти четыре тысячи тонн дождевой воды. Сейчас работают 11 вакуумных машин и девять больших помп. Мы направили технику туда, где вода может помешать транспорту и передвижению людей. Дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, поэтому задействовали все грейдеры, – подчеркнул он. – Организована работа по доставке инертных материалов – бута и гравия. КамАЗы работают, техника на линии.
Дождь по прогнозу должен прекратиться в 19:00.
- Это повод усилить работу, чтобы минимизировать последствия для горожан, – добавил Гашев.