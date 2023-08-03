Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности

По словам главы комитета городского хозяйства Сергея Гашева, ситуация в городе сложная.



- Откачали почти четыре тысячи тонн дождевой воды. Сейчас работают 11 вакуумных машин и девять больших помп. Мы направили технику туда, где вода может помешать транспорту и передвижению людей. Дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, поэтому задействовали все грейдеры, – подчеркнул он. – Организована работа по доставке инертных материалов – бута и гравия. КамАЗы работают, техника на линии.



Дождь по прогнозу должен прекратиться в 19:00.



- Это повод усилить работу, чтобы минимизировать последствия для горожан, – добавил Гашев.









