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Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности

Улан-Удэ из-за сильных дождей перешёл на режим повышенной готовности
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На дорогах города вовсю работает спецтехника

Дожди льют в столице Бурятии уже второй день. К вечеру 3 августа власти объявили режим повышенной готовности. 

К откачке луж на дорогах привлекли ещё десять 10 единиц к задействованным ранее. А республиканское ГО и ЧС передаёт городу семь мотопомп.

В Улан-Удэ развернули оперативный штаб. Все поступающие заявки аккумулирует единая дежурно-диспетчерская служба.


 
По словам главы комитета городского хозяйства Сергея Гашева, ситуация в городе сложная.

- Откачали почти четыре тысячи тонн дождевой воды. Сейчас работают 11 вакуумных машин и девять больших помп. Мы направили технику туда, где вода может помешать транспорту и передвижению людей. Дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, поэтому задействовали все грейдеры, – подчеркнул он. – Организована работа по доставке инертных материалов – бута и гравия. КамАЗы работают, техника на линии.

Дождь по прогнозу должен прекратиться в 19:00.

- Это повод усилить работу, чтобы минимизировать последствия для горожан, – добавил Гашев.


дожди повышенная готовность лужи

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