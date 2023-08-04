В Бурятии соберутся ведущие эксперты в области автотранспортной техники

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Впервые подобная конференция пройдёт в вузе республики



В Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления впервые соберутся ведущие эксперты для обсуждения безопасности на дорогах. Согласно решению ассоциации автомобильных инженеров, в этом году 116-я международная научно-техническая конференция «Безопасность колёсных транспортных средств в условиях эксплуатации» состоится в Бурятии с 12 по 13 сентября.



Мероприятие проводится совместно со ВСГУТУ и ИрНИТУ, при поддержке ассоциации международных автомобильных перевозчиков и региональных отделений Российского профессорского собрания в Бурятии и Иркутской области. На одной площадке соберутся эксперты и специалисты в области автотранспортной техники. Участие подтвердили представители регионов России и Китая.



- В этом году конференция открывает новые горизонты и теперь будет представлена на нашей стороне. Мы уверены, что автомобильная отрасль России и Бурятии получит новый импульс, - рассказал об ожиданиях от мероприятия заведующий кафедрой «Автомобили» ВСГУТУ Дмитрий Тихов-Тинников.



Как отметили в вузе, в программе площадки обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и научных исследований, а также установление новых контактов и партнёрств. Кроме того, участникам покажут лаборатории кафедры «Автомобили» и выставки научно-технических разработок университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



