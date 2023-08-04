06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии соберутся ведущие эксперты в области автотранспортной техники

В Бурятии соберутся ведущие эксперты в области автотранспортной техники
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Впервые подобная конференция пройдёт в вузе республики

В Улан-Удэ на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления впервые соберутся ведущие эксперты для обсуждения безопасности на дорогах. Согласно решению ассоциации автомобильных инженеров, в этом году 116-я международная научно-техническая конференция «Безопасность колёсных транспортных средств в условиях эксплуатации» состоится в Бурятии с 12 по 13 сентября.

Мероприятие проводится совместно со ВСГУТУ и ИрНИТУ, при поддержке ассоциации международных автомобильных перевозчиков и региональных отделений Российского профессорского собрания в Бурятии и Иркутской области. На одной площадке соберутся эксперты и специалисты в области автотранспортной техники. Участие подтвердили представители регионов России и Китая.

- В этом году конференция открывает новые горизонты и теперь будет представлена на нашей стороне. Мы уверены, что автомобильная отрасль России и Бурятии получит новый импульс, - рассказал об ожиданиях от мероприятия заведующий кафедрой «Автомобили» ВСГУТУ Дмитрий Тихов-Тинников.

Как отметили в вузе, в программе площадки обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и научных исследований, а также установление новых контактов и партнёрств. Кроме того, участникам покажут лаборатории кафедры «Автомобили» и выставки научно-технических разработок университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия вузы конференция наука техника транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
«Хрустальное чудо»: В райцентре в Бурятии возрождают уникальный иконостас
Общество, 06.08.2023
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Улан-удэнцев ужаснул летний лагерь строгого режима
Общество, 06.08.2023
Родители заявили, что их не подпускают к детям из-за ковида и отбирают у всех мобильники
В Бурятии дождливо и жарко
В Бурятии дождливо и жарко
Общество, 06.08.2023
Максимальная температура воздуха составит +30 градусов 
В Улан-Удэ откачивают лужи
В Улан-Удэ откачивают лужи
Общество, 05.08.2023
Работаю пять вакуумных машин
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 05.08.2023
 В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Больного жителя Бурятии через суд обеспечили жильём
Общество, 05.08.2023
Молодой человек страдает тяжёлой формой хронического заболевания
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Забайкалье вновь примет музыкальный фестиваль Олега Лундстрема
Общество, 05.08.2023
На концертах исполнят джаз, классическую музыку и патриотические произведения
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
Общество, 05.08.2023
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^