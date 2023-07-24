Заявки принимаются до 14 августа
17 июля стартовал приём заявок для участия в третьей номинации всероссийского конкурса программ социализации подростков «Социализация через общение, творчество и поддержку». Заявки принимаются до 14 августа.
В конкурсе могут принять участие организации, на территории которых организовано подростковое пространство со свободным доступом и планирующие открыть подростковый центр до конца 2023 года.
Заявки от участников принимаются в номинации: «Социализация через общение, творчество и поддержку». Номинация включает в себя: развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта; укрепление навыков к самообучению; развитие креативного мышления; повышение цифровой грамотности.
На эти темы участники конкурса могут представить на суд жюри свои проекты.
Победители получат: мебель и оборудование для оснащения центра; экспертную поддержку; доступ к сообществу единомышленников.
Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте конкурса: http://подростковыецентры.рф
Организации Бурятии приглашают на конкурс программ социализации подростков
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