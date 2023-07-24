Организации Бурятии приглашают на конкурс программ социализации подростков

Заявки принимаются до 14 августа



17 июля стартовал приём заявок для участия в третьей номинации всероссийского конкурса программ социализации подростков «Социализация через общение, творчество и поддержку». Заявки принимаются до 14 августа.



В конкурсе могут принять участие организации, на территории которых организовано подростковое пространство со свободным доступом и планирующие открыть подростковый центр до конца 2023 года.



Заявки от участников принимаются в номинации: «Социализация через общение, творчество и поддержку». Номинация включает в себя: развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта; укрепление навыков к самообучению; развитие креативного мышления; повышение цифровой грамотности.



На эти темы участники конкурса могут представить на суд жюри свои проекты.



Победители получат: мебель и оборудование для оснащения центра; экспертную поддержку; доступ к сообществу единомышленников.



Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте конкурса: http://подростковыецентры.рф



