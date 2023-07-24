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В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики

В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
Первое место заняли спортсмены БГСХА

22 июля в Бурятии прошла спартакиада работников агропромышленного комплекса республики. Соревнования состоялись в спорткомплексе Бурятской сельхозакадемии.

Состязания провели по пяти видам спорта: волейбол, настольный теннис, дартс, эстафета «Весёлые старты» и перетягивание каната.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, места на спартакиаде распределились следующим образом:
1 место — БГСХА;
2 место — Управление ветеринарии Бурятии;
3 место — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии;
4 место — Россельхозбанк;
5 место — Гостехнадзор;
6 место — Байкальский филиал ВНИРО.

Бурятия спартакиада сельское хозяйство агропромышленный комплекс спорт

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