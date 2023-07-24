Первое место заняли спортсмены БГСХА
22 июля в Бурятии прошла спартакиада работников агропромышленного комплекса республики. Соревнования состоялись в спорткомплексе Бурятской сельхозакадемии.
Состязания провели по пяти видам спорта: волейбол, настольный теннис, дартс, эстафета «Весёлые старты» и перетягивание каната.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, места на спартакиаде распределились следующим образом:
1 место — БГСХА;
2 место — Управление ветеринарии Бурятии;
3 место — Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии;
4 место — Россельхозбанк;
5 место — Гостехнадзор;
6 место — Байкальский филиал ВНИРО.
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество, Фото:
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