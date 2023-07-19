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Студентов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс имени Рахманинова

Студентов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс имени Рахманинова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс пройдёт в Великом Новгороде

Студентов музыкальных колледжей Бурятии приглашают принять участие в XVI всероссийском конкурсе имени Сергея Рахманинов. Конкурс посвящён 150-летию со дня рождения композитора.

Конкурс пройдёт с 30 ноября по 3 декабря в Великом Новгороде, в областном колледже искусств имени Рахманинова.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Фортепиано – сольное исполнительство;
Народные инструменты – клавишные (баян, аккордеон) – сольное исполнительство;
Народные инструменты – струнные (домра, балалайка, гитара, гусли) – сольное исполнительство;
Сольное пение;
Музыковедение – заочная форма.

В конкурсе могут принять участие студенты двух возрастных категорий: младшая возрастная категория (1 и 2 курсы); старшая возрастная категория (3 и 4 курсы).

Выступления участников конкурса будут оценивать жюри, в состав которого входят профессора ведущих музыкальных вузов России.

Приём заявок на участие в конкурсе ведётся до 10 ноября на официальном сайте.

Возрастное ограничение 16+
конкурс музыканты

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