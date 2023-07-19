Конкурс пройдёт в Великом Новгороде
Студентов музыкальных колледжей Бурятии приглашают принять участие в XVI всероссийском конкурсе имени Сергея Рахманинов. Конкурс посвящён 150-летию со дня рождения композитора.
Конкурс пройдёт с 30 ноября по 3 декабря в Великом Новгороде, в областном колледже искусств имени Рахманинова.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Фортепиано – сольное исполнительство;
Народные инструменты – клавишные (баян, аккордеон) – сольное исполнительство;
Народные инструменты – струнные (домра, балалайка, гитара, гусли) – сольное исполнительство;
Сольное пение;
Музыковедение – заочная форма.
В конкурсе могут принять участие студенты двух возрастных категорий: младшая возрастная категория (1 и 2 курсы); старшая возрастная категория (3 и 4 курсы).
Выступления участников конкурса будут оценивать жюри, в состав которого входят профессора ведущих музыкальных вузов России.
Приём заявок на участие в конкурсе ведётся до 10 ноября на официальном сайте.
Возрастное ограничение 16+
Студентов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс имени Рахманинова
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