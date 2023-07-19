Студентов Бурятии приглашают на всероссийский конкурс имени Рахманинова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс пройдёт в Великом Новгороде



Студентов музыкальных колледжей Бурятии приглашают принять участие в XVI всероссийском конкурсе имени Сергея Рахманинов. Конкурс посвящён 150-летию со дня рождения композитора.



Конкурс пройдёт с 30 ноября по 3 декабря в Великом Новгороде, в областном колледже искусств имени Рахманинова.



Конкурс проводится по следующим номинациям:



Фортепиано – сольное исполнительство;

Народные инструменты – клавишные (баян, аккордеон) – сольное исполнительство;

Народные инструменты – струнные (домра, балалайка, гитара, гусли) – сольное исполнительство;

Сольное пение;

Музыковедение – заочная форма.



В конкурсе могут принять участие студенты двух возрастных категорий: младшая возрастная категория (1 и 2 курсы); старшая возрастная категория (3 и 4 курсы).



Выступления участников конкурса будут оценивать жюри, в состав которого входят профессора ведущих музыкальных вузов России.



Приём заявок на участие в конкурсе ведётся до 10 ноября на официальном сайте.



Возрастное ограничение 16+

