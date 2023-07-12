В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш

Общество, Фото: администрация Бичурского района

Девочку назвали Анной



10 июля в Бичурском районе Бурятии проведена регистрация сотого ребёнка, родившегося с начала этого года. В семье Дмитрия и Виктории родился первенец. Малышку назвали именем Анна, сообщает пресс-служба администрации района.



Сотрудники Бичурского районного отдела управления ЗАГС вручили отцу свидетельство о рождении дочери. Также они торжественно поздравили семью с радостными событием и пожелали здоровья и успехов.

