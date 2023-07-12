Девочку назвали Анной
10 июля в Бичурском районе Бурятии проведена регистрация сотого ребёнка, родившегося с начала этого года. В семье Дмитрия и Виктории родился первенец. Малышку назвали именем Анна, сообщает пресс-служба администрации района.
Сотрудники Бичурского районного отдела управления ЗАГС вручили отцу свидетельство о рождении дочери. Также они торжественно поздравили семью с радостными событием и пожелали здоровья и успехов.
В Бичурском районе Бурятии родился 100-й малыш
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы должны быть завершены в 2024 году
Девочку назвали Анной
Принимаются заявки на отлов животных
В регионе выбрали лучших педагогов родного языка
Туда заселят граждан из аварийного жилья
В новые квартиры переехало 864 человека
Разница с действующим расписанием составит до 21 минуты
Депутат горсовета Вадим Бредний создаёт народный штаб
Она будут двухэтажной и состоять из трёх блоков
Он сорвал куш в лотерее «Спортлото «5 из 36»
Заявки от жителей отрабатываются ежедневно
У Вячеслава Бакшаханова остались двое сыновей
Его выявили у непривитого ребёнка
Водитель, не высаживая пассажиров, сразу же поехал за помощью
Косолапый отдыхал в лесу