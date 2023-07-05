В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»

Посетителей ждут «Твороговский топор» и «Ярмарочный разгуляй»



15 июля в Кабанском районе Бурятии состоится фестиваль-праздник «Чертовкинская ярмарка». Мероприятие пройдёт в Твороговском поселении. Фестиваль стартует в 10:00 в местности Сухое Поле.



В программе: «Твороговский топор», «Ярмарочный разгуляй», продажа сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Будет работать детская игровая площадка.



- Целью фестиваля является сохранение культурной самобытности, популяризация историко-культурных традиций села, организация активного досуга молодёжи, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей поселения, проявление творческих инициатив через организацию народных сельских праздников, - сообщает администрация Кабанского района.



Возрастное ограничение: 0+.

