Посетителей ждут «Твороговский топор» и «Ярмарочный разгуляй»
15 июля в Кабанском районе Бурятии состоится фестиваль-праздник «Чертовкинская ярмарка». Мероприятие пройдёт в Твороговском поселении. Фестиваль стартует в 10:00 в местности Сухое Поле.
В программе: «Твороговский топор», «Ярмарочный разгуляй», продажа сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Будет работать детская игровая площадка.
- Целью фестиваля является сохранение культурной самобытности, популяризация историко-культурных традиций села, организация активного досуга молодёжи, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей поселения, проявление творческих инициатив через организацию народных сельских праздников, - сообщает администрация Кабанского района.
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В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»
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