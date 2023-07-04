Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет

Об этом сообщило министерство науки и высшего образования



Министерство науки и высшего образования России разработало льготу для студентов-участников специальной военной операции, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.



Министерство разработало проект постановления правительства, которое утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе.



- Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление студента и документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией, - говорится в сообщении.



Состав такой комиссии, её полномочия и порядок деятельности определит каждый университет самостоятельно.



Ранее миннауки расширило перечень граждан, которые имеют право поступать в вузы на льготных основаниях. Льготы распространили на Героев России, лиц, награждённых тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Для них появилась отдельная квота, а поступать они будут по результатам вступительных испытаний.



Те, кто уже обучается в вузах, но на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023-2024 учебном году.

